Morena a oposición en CDMX: Seguridad 'no debe ser instrumento de golpeteo político'

Durante la comparecencia del secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez, la diputada local de Morena, Yuriri Ayala, acusó a la oposición de “descalificar” los resultados en seguridad y dijo que la seguridad “no debe de ser un instrumento de golpeteo político”, en contraste el PAN y MC afirmaron que la autoridad no ha dado a conocer la información sobre incrementos en algunos delitos en la Ciudad de México.

La diputada local de Morena, Yuriri Ayala, expuso que la seguridad se construye “con inteligencia, fortalecimiento de las instituciones, trabajo permanente en territorio, atendiendo las causas que generan la violencia y garantizando que la ley se cumpla para que no haya impunidad” y uno de los resultados ha sido la reducción de delitos de alto impacto en un 64% respecto al 2019.

Y acusó a la oposición de que “frente a los avances que hoy se presentan, parece más interesada en descalificar que en reconocer, por ello les digo con claridad: la seguridad no debe ser un instrumento de golpeteo político, sino una responsabilidad compartida”.

En contraste, el diputado local del PAN, Mario Sánchez afirmó que en el segundo informe del gobierno “olvidaron mencionar los datos incómodos: entre 2019 y 2025 las carpetas por violación aumentaron casi 44%, por acoso sexual 61%, por violencia familiar 31% y por extorsión se duplicaron. ¿Por qué estos delitos no tienen igual visibilidad?”.

Y comentó que hay inconsistencias en las cifras del Segundo Informe del gobierno de la Ciudad de México: “por delitos de alto impacto reporta 6 mil 700 detenidos, pero en el anexo suman 5 mil 87, es decir mil 613 personas de diferencia (…) afirman que la percepción de corrupción bajó 2.1 puntos, cuando pasó de 81.1% a 80.3%, eso significa solamente una reducción de 1.7 puntos”.

Por su parte el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, dijo en tribuna que “aún estamos lejos de sentirnos en una ciudad segura” y detalló que en los últimos años la tasa de incidencia delictiva se disparó en 25%, en el último año el delito de extorsión se duplicó “hay 14 mil denuncias por cada 100 mil habitantes…y todo esto obliga a las familias a destinar una quinta parte de salario a la seguridad”.

Y la diputada local del PT, Jannete Guerrero le preguntó al secretario de Seguridad Ciudadana le preguntó al secretario Vázquez “¿Qué medidas específicas están implementando para aumentar la confianza en la policía?”

Esto porque de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana “en el segundo trimestre de 2026, la confianza en la policía de la Ciudad de México se ubicó en 47.66% y al mismo tiempo, el 54.92% de la población de la capital reportó haber experimentado algún acto de corrupción frente a 45.64% a nivel nacional” detalló Guerrero.

Y planteó que esos datos muestran que “pese a los esfuerzos realizados y a la confianza que existe en la policía, se requiere usar la transparencia, la revisión de cuentas y la cercanía con la ciudadanía”.

Y la coordinadora de la bancada del PRI, Tania Larios expuso que se requiere que la SSC asuma la ciberseguridad “como un eje central de su estrategia: en 2025 las pérdidas por fraude digital en México superaron los 11 mil millones de pesos. Los pagos electrónicos amplían los riesgos para las instituciones y los usuarios, allí es donde la ciberseguridad debe de actuar”.

Y destacó que 8 de cada 10 mexicanos recibieron al menos un intento de estafa el último año “pero solo 9% de las víctimas denunció ante las autoridades: nuevamente la cifra negra reflejada en el ciberdelito, pues no hay la confianza en las transacciones digitales y en las instituciones que deben de protegerlas”.

Y le insistió al secretario Vázquez en la importancia de fortalecer el combate a la extorsión: “Este delito afecta diariamente a la población, a empresarios, pero también a pequeños comercios, negocios, familiares y atacan no solo el patrimonio”.