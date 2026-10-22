Activan Alerta Amrilla por frío en CDMX; pegará fuerte en algunas zonas

Apenas empiezan a irse los días de lluvia y ya llegan los fríos, temperaturas bajas comenzarán a sentirse fuertes durante la madrugada y las primeras horas del viernes 23 de octubre en algunas zonas de la Ciudad de México, por lo que las autoridades activaron la Alerta Amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías de la capital.

Mañana friolenta en la capital del país. Imagenes realizadas en la Glorieta de Insurgentes. Eduardo Jimenez Fernandez

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, principalmente en las zonas altas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

Sigue las recomendaciones Imagen generada con IA

De acuerdo con el pronóstico, el ambiente más frío se registrará entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, por lo que, si tienes que salir temprano de casa hazlo bien abrigado, especialmente protege a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.

Protección Civil recomendó utilizar ropa abrigadora, cubrir nariz y boca para evitar respirar directamente el aire frío y procurar no exponerse a cambios bruscos de temperatura.

También pidió mantener bien hidratados a los integrantes de la familia, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, así como proteger a las mascotas del frío y evitar dejarlas a la intemperie durante la madrugada.