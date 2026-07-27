Trabajadores de la construcción denuncian que laboran con miedo ante conflictos en diversas obras

Trabajadores de la construcción que participan en distintos desarrollos inmobiliarios aseguran que el ambiente en el que desempeñan sus labores ha cambiado drásticamente. Afirman que hoy acuden a trabajar con temor e incertidumbre debido a las movilizaciones y confrontaciones que, según su versión, se han registrado durante acciones encabezadas por Arturo Aparicio Velázquez.

De acuerdo con los testimonios recabados, el problema ya no se limita a la suspensión temporal de actividades en algunos desarrollos. Los trabajadores sostienen que el temor se ha convertido en parte de su rutina laboral, pues cada jornada comienza con la incertidumbre de si podrán ingresar a la obra o si volverán a presentarse actos de confrontación durante las movilizaciones que, afirman, encabeza Arturo Aparicio Velázquez.

Los obreros relatan que, durante estas movilizaciones, participan personas que, según ellos, no pertenecen a los pueblos originarios o colonias que dicen representar, y que llevan a integrantes del denominado Frente Anáhuac. Señalan que estas acciones, que atribuyen a la organización de Arturo Aparicio Velázquez, han generado un ambiente de intimidación que afecta a albañiles, operadores de maquinaria, supervisores, personal administrativo y proveedores.

“Venimos a trabajar, no a participar en conflictos. Muchos compañeros llegan preocupados porque no saben qué puede pasar durante el día. Hay quienes incluso han pensado en dejar de asistir por miedo”, expresó uno de los trabajadores que solicitó mantener su identidad en reserva.

Los testimonios señalan que esta situación, en su opinión, no es exclusiva de una sola obra, sino que se ha repetido en distintos proyectos de la Ciudad de México donde, aseguran, Arturo Aparicio Velázquez ha participado en protestas relacionadas con desarrollos inmobiliarios. Los trabajadores afirman que estas confrontaciones han provocado interrupciones en sus actividades y un ambiente de constante tensión, afectando tanto su desempeño como la tranquilidad con la que desarrollan su trabajo.

Quienes laboran en estas obras sostienen que son ajenos a los conflictos relacionados con los desarrollos inmobiliarios y que las consecuencias recaen directamente sobre ellos, al enfrentar jornadas marcadas por la incertidumbre y el temor. Aseguran que su único interés es desempeñar su trabajo de manera honesta y regresar con seguridad a sus hogares, sin verse involucrados en conflictos que, afirman, son completamente ajenos a su actividad laboral.

Los señalamientos contenidos en esta nota corresponden a los testimonios de los trabajadores consultados y reflejan su versión de los hechos.