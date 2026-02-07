Alertan riesgo de trata y explotación infantil en sedes del Mundial; piden prevención en CDMX

En las sedes de los mundiales de futbol de los últimos años se han incrementado los casos de trata de personas y explotación sexual infantil, advierten organizaciones civiles.

Por ello piden al Gobierno de la Ciudad de México que inicie una campaña masiva advirtiendo sobre estos riesgos y que se capacite a la Policía en ese sentido, así como a personal de hoteles, bares y restaurantes para identificar casos de trata y poner a salvo a las víctimas.

En los eventos deportivos de ese nivel se incrementan los casos de trata de personas y explotación sexual infantil de niños y adolescentes. Es un hecho que está documentado ante el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) por parte de diversos países y es fundamental que el gobierno federal y local pongan en marcha estrategias para proteger a la población más vulnerable”, dijo en entrevista Juan Martín Pérez García, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia.

Pérez García detalló que en el caso de México, la población más vulnerable a sufrir estos delitos “son niños o adolescentes que no asisten a clases o han tenido reportes de desaparición en los últimos meses”, explicó. Detalló que corren mayor riesgo las niñas de alrededor de 13 años.

Él, igual que Iliana Ruvalcaba López, presidenta de la Asociación Civil Pozo de Vida –que se dedica a la prevención de la trata de personas– consideran que es fundamental iniciar cuanto antes una campaña informativa y preventiva desde el gobierno local.

Ruvalcaba López detalló que ya hay muchas organizaciones civiles preparando campañas informativas, pero que será fundamental que el gobierno se una a ese esfuerzo.

Nosotros estamos trabajando con la embajada de Estados Unidos y con una organización que se llama It’s a Penalty, que combate la explotación sexual, y van a hacer una campaña muy fuerte con iconos del deporte en donde explican qué es la explotación sexual infantil, la pornografía, por qué no consumirla y generar conciencia en cuanto a estos eventos”, explicó la activista.

Excélsior consultó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) sobre el tema lo cual la dependencia respondió que el gobierno local, “a través de las secretarías de Turismo, de las Mujeres y SSC-CDMX, trabajan de la mano con Unicef para identificar estrategias efectivas que permitan atender durante el Mundial de Futbol esta problemática”.

ACCIONES

Dos de las estrategias que pondrán en marcha son los “Puntos azules: son centros que tienen como objetivo apoyar a personas en situación de vulnerabilidad, en particular a las infancias que se encuentran en riesgo de ser víctimas de violencia, explotación y tráfico”, que se ubican en zonas estratégicas de la ciudad.

Además de “una campaña de prevención y concientización en la capital del país”.

Pérez García expuso que otra acción fundamental que se debe emprender desde el gobierno es “identificar a los niños, niñas y adolescentes que tienen factores de riesgo: que los tenemos claramente mapeados, por regiones, por códigos postales (nivel socioeconómico) y los que no van a la escuela, que ya han tenido algún reporte en el sistema DIF o en el sistema de justicia para adolescentes, que ya han estado reportados como desaparecidos o desaparecidas”.

En la SSC señalaron: “Nos parece buena (propuesta), con perspectiva preventiva para dirigir talleres, campañas a estas poblaciones de manera focalizada en los distintos espacios donde puedan concurrir como escuelas, albergues, centros DIF, hospitales y otras”.

La dependencia también dio a conocer que en la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas “existen especialistas en monitoreo y análisis de la navegación en internet, cuya labor consiste en detectar y prevenir actividades delictivas en entornos digitales (…). Se incluye la identificación de personas que buscan contactar, captar o enganchar a niñas, niños y jóvenes con fines de trata de personas”.

Capacitación a policías y en hoteles

Ruvalcaba López ve fundamental que el gobierno de la ciudad emprenda una tarea de capacitación masiva de policías, así como de personal de hoteles, restaurantes y bares antes de que empiece el Mundial, en junio próximo.

La activista, quien participó en tareas de prevención de trata en actos como los Juegos Olímpicos de Brasil, en 2016, dijo que la autoridad debe estar muy pendiente para que no se permita la entrada de menores con mayores de edad a hoteles, a menos que demuestren que se trata de sus padres o tutores.

Detalló que en medio de la algarabía que se genera en bares y restaurantes, los días que hay partidos de futbol, el personal de esos establecimientos debe estar entrenado para identificar un caso en el que uno o varios menores puedan ser víctimas de trata o quieran ser llevados a la fuerza.

Si en un bar hay una mesa donde se está poniendo intensa la cosa, que hay menores de edad con mayores de edad, la mesera o el gerente deben llamar a seguridad pública para que les pidan sus identificaciones (…), y si las jóvenes están medio pasadas de copas, resguardarlas hasta que se les pase el efecto (del alcohol) y a los mayores de edad se les pide que abandonen el local”, detalló Ruvalcaba López.

La SSC-CDMX dijo a este diario que “se está trabajando con la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México a fin de que ciertos hoteles miembros de dicha asociación sean espacios seguros y solidarios para personas en situación de vulnerabilidad temporal, como niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.

La idea es brindar una protección inmediata a personas en riesgo dentro de la ciudad. Además, se busca fortalecer las capacidades del personal hotelero para la prevención, identificación y actuación”.

cva*