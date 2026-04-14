AO habilita albergue para familias afectadas tras mega fuga en Torres de Potrero

La Alcaldía Álvaro Obregón habilitó un albergue temporal para las familias afectadas que así lo requieran, tras la mega fuga registrada la mañana de este martes en la colonia Torres de Potrero.

Además se informó que existe un seguro para las viviendas afectadas, a cargo de Secretaria de Gestión Integral del Agua, instancia del Gobierno central que también será la encargada de determinar la causa del incidente.

Fuga de agua que se convierte en cascada, daña viviendas y arrastra vehículos en Álvaro Obregón. Ricardo Vitela

Al dar a conocer estas medidas, autoridades de la demarcación confirmaron que al menos nueve viviendas , dentro de cinco predios, son las que resultaron dañadas por la fuga de agua registrada la mañana en la calle Prolongación Mercadería Jacarandas, donde una falla en el mecanismo de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma provocó la mega fuga del líquido.

El incidente dejó además dos dos vehículos afectados. Sin reporte de personas lesionadas.

El alcalde Javier López Casarín se trasladó al lugar, donde visitó a las familias afectadas y supervisó los trabajos que se llevaron a cabo en coordinación con las secretarías de Gestión Integral del Agua y de Protección Civil capitalinas.

Trabajadores de la Alcaldía realizaron la mitigación inicial de la tubería afectada, con labores para el sellado del albañal, a través de cuadrillas de operación hidráulica, drenaje y agua potable.

También realizó el retiro de árboles en riesgo, para prevenir incidentes adicionales en la zona.

Se determinó que personal de Protección Civil de la demarcación realizará los dictámenes técnicos para determinar si existen daños estructurales en los inmuebles, luego de que algunos muros resultaran afectados por la presión del agua.

“En caso de identificarse riesgos, se notificará de inmediato a las y los habitantes”, dijo el edil.

De lo contrario, se procederá a la habilitación de los espacios, con trabajos de limpieza y rehabilitación de la viviendas.

Asimismo, López Casarín informó que el área de Zonas de Alto Riesgo de la demarcación mantendrá monitoreo constante en las viviendas afectadas hasta garantizar la normalización de las condiciones en la calle Prolongación

En un comunicado, la administración dd López Casarín reiteró su compromiso de brindar acompañamiento permanente a las familias afectadas, además de que “se mantendrá presencia en territorio y acciones coordinadas para la pronta recuperación de la zona”.