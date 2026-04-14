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AO habilita albergue para familias afectadas tras mega fuga en Torres de Potrero

La Alcaldía Álvaro Obregón  habilitó  un albergue temporal para las familias afectadas que así lo requieran, tras la mega fuga

Por: Hilda Castellanos

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Servicios de emergencia de la alcaldía y del gobierno central atendieron a los vecinos que sufrieron afectaciones.Ricardo Vitela y Especial

La Alcaldía Álvaro Obregón  habilitó  un albergue temporal para las familias afectadas que así lo requieran, tras la mega fuga registrada la mañana  de este martes en la colonia Torres de Potrero.

Además se informó que existe un seguro para las viviendas afectadas,  a cargo de Secretaria de Gestión Integral del Agua, instancia del Gobierno central que también será la encargada de determinar la causa del incidente.

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Fuga de agua que se convierte en cascada, daña viviendas y arrastra vehículos en Álvaro Obregón.Ricardo Vitela

Al dar a conocer estas medidas, autoridades de la demarcación  confirmaron que al menos nueve viviendas , dentro de  cinco predios, son las que resultaron dañadas por la fuga de agua registrada  la mañana en la calle Prolongación Mercadería Jacarandas, donde una falla en el mecanismo de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma provocó la mega fuga del líquido.

 El incidente dejó además dos dos vehículos afectados. Sin reporte de personas lesionadas.

El alcalde Javier López Casarín se trasladó al lugar, donde visitó a las familias afectadas y supervisó los trabajos que se llevaron a cabo en coordinación con  las secretarías de Gestión Integral del Agua y de Protección Civil capitalinas.

Trabajadores de la Alcaldía realizaron  la mitigación inicial de la tubería afectada, con labores para el sellado del albañal, a través de cuadrillas de operación hidráulica, drenaje y agua potable.

También realizó el  retiro de árboles en riesgo, para prevenir incidentes adicionales en la zona.

Se determinó que personal de Protección Civil de la demarcación   realizará los dictámenes técnicos para determinar si existen daños estructurales en los inmuebles, luego de que algunos muros resultaran afectados por la presión del agua.

“En caso de identificarse riesgos, se notificará de inmediato a las y los habitantes”, dijo el edil.

De lo contrario, se procederá a la habilitación de los espacios, con trabajos de limpieza y rehabilitación de la viviendas.

Asimismo, López Casarín informó que  el área de Zonas de Alto Riesgo de la demarcación mantendrá monitoreo constante en las viviendas afectadas hasta garantizar la normalización de las condiciones en la  calle Prolongación

En un comunicado, la administración dd  López Casarín reiteró su compromiso de brindar acompañamiento permanente a las familias afectadas, además de que “se mantendrá  presencia en territorio y acciones coordinadas para la pronta recuperación de la zona”.

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