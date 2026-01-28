Anuncian Tour del Trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026; llega al AIFA en febrero

A 134 días de que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México, la fiebre mundialista comenzará a sentirse fuera de las canchas. El próximo 26 de febrero, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA iniciará su recorrido nacional con su llegada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

La meta es acercar el máximo símbolo del futbol a habitantes de 10 ciudades del país, incluidas las tres sedes mundialistas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Desde la explanada del Monumento a la Revolución, autoridades capitalinas, representantes de la FIFA y de la iniciativa privada anunciaron este miércoles el Tour de la Copa del Mundial FIFA 2026, lo que calificaron como la antesala de la justa: una gira que busca llevar la experiencia mundialista a plazas públicas, espacios emblemáticos y miles de familias.

Este tour va a marcar un capítulo muy especial en la historia de México (…) Faltan 134 días para que ruede el balón a unos cuantos kilómetros de aquí, cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, convirtiéndolo en el único estadio en el mundo en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo”, afirmó Jurgen Mainka, director de FIFA México.

Recorrido del trofeo del Mundial 2026

Anuncian Tour de la Copa del Mundo. Especial

El directivo subrayó que, aunque ese partido marcará el inicio formal del torneo, la emoción arrancará con el recorrido del trofeo más icónico del futbol mundial.

Es una oportunidad única para poner cara a cara a la gente con el trofeo más emblemático del mundo y acercar el sueño mundialista a todas las regiones del país”, sostuvo.

El recorrido tendrá una duración de 26 días y será una edición especial por el número de paradas, el más alto que haya tenido el tour en México.

Tras su llegada al AIFA, el 26 de febrero, el trofeo visitará Guadalajara del 28 de febrero al 2 de marzo; León, el 4 y 5 de marzo; Veracruz, del 6 al 8; Chihuahua, el 9 y 10; Querétaro, el 11 y 12; Monterrey, del 14 al 16; Puebla, el 18 y 19; Chichén Itzá, el 20; Mérida, el 21 y 22, para después continuar su gira por Norteamérica y regresar a la capital a inicios de junio, antes del partido inaugural.

Mainka explicó que el objetivo es claro: democratizar la experiencia del Mundial.

La Copa Mundial no sólo se juega en los estadios, se vive en las calles, en las plazas y en lugares emblemáticos. Estamos hablando de un torneo que tendrá alrededor de siete millones de boletos, con más de 500 millones de solicitudes en la última fase de venta. En México esperamos más de 800 mil personas en los estadios y más de seis millones en los FIFA Fan Festival”, detalló.

En la CDMX, los fanáticos del futbol podrán tomarse fotos con la Copa en la Utopía que se construye en la Magdalena Mixhuca, como parte de su regreso previo a la inauguración, adelantó la jefa de Gobierno durante el anuncio de la gira.

Queremos que este sea un evento para todas y todos, en un espacio público, céntrico y gratuito (…) La Ciudad de México ha sido escenario de momentos históricos con Pelé y Maradona, y hoy queremos volver a estar a la altura para ser la mejor sede mundialista”, afirmó.

Recordó que, en el Mundial de 2022, la visita del trofeo a una Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, rompió récord mundial de participación ciudadana, y reiteró que el compromiso de su gobierno es que la Copa del Mundo se viva más allá del futbol, como una celebración colectiva.

Más de 200 mil personas podrán tomarse fotografías con el trofeo durante el tour, además de participar en juegos de destreza, dinámicas de futbol, experiencias interactivas y la entrega de souvenirs conmemorativos, como jerseys, pines coleccionables y latas de edición especial en los colores de México.

Experiencias del Tour, gratis

Anuncian Tour de la Copa del Mundo. Especial

Todas las experiencias del tour serán gratuitas, aunque con registro previo, a través de un QR que se habilitará para cada una de las 10 ciudades que recibirán la Copa, a fin de controlar el acceso.

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA en México forma parte de una gira global de 75 paradas en más de 150 días, que recorrerá distintos países antes de llegar al partido inaugural.

*mvg*