Avanza seguridad en CDMX previo a Mundial 2026: Titular de SSC

La Ciudad de México se prepara para recibir el Mundial de Futbol con un panorama favorable en materia de seguridad, respaldado por una reducción sostenida de los delitos de alto impacto. De acuerdo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, en 2025 estos ilícitos disminuyeron 12% respecto del 2024,” lo que consolida una tendencia a la baja” iniciada en 2019.

“El 2025 se ubicó como el año con el promedio diario más bajo de delitos de alto impacto desde 2012 en la Ciudad de México”, afirmó el funcionario en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio. En el caso de los homicidios, la capital también registró avances relevantes.

Baja número de homicidios

Vázquez Camacho informó que el año pasado cerró con una reducción de 9% en comparación con 2024, con cifras históricamente bajas hacia el final del año. “Los meses de noviembre y diciembre de 2025 fueron los de menor número de homicidios registrados desde 2012 o 2013”, señaló, al destacar que estos resultados fortalecen la confianza para enfrentar un evento de talla internacional como el Mundial.

Seguridad en CDMX Rodolfo Dorantes

El titular de la SSC subrayó que estos avances comienzan a reflejarse en la percepción ciudadana. Detalló que, en una reciente encuesta del INEGI, la percepción de inseguridad mostró una disminución cercana a dos puntos porcentuales. “No es un resultado que nos tenga satisfechos, pero los indicadores van marcando una tendencia positiva y nos colocan en un buen punto de partida para 2026, año del Mundial”, expresó.

Beneficios sociales y económicos

Presentación de canchas en CDMX rumbo al Mundial 2026. Mateo Reyes Arellano

La estrategia para el torneo, explicó, se basa en planeación y coordinación interinstitucional, con una visión integral que trasciende el control policial. “Queremos que la gente venga, disfrute la ciudad y el evento, pero también que el Mundial deje beneficios sociales y económicos en distintas zonas de la capital”, indicó Vázquez Camacho, al detallar que habrá festivales, actividades en vía pública y una intensa operación en torno al Estadio Banorte.

Estadio Azteca - CDMX

Entre las medidas previstas destacan acciones de movilidad, transporte y orientación a visitantes, con apoyo de voluntarios y campañas de autocuidado. “Vamos a apostar mucho a la prevención y a que, junto con la ciudadanía y los visitantes, podamos construir seguridad en una ciudad tan grande y compleja”, dijo el secretario, quien recordó que la capital tiene amplia experiencia en la organización de eventos masivos.

120 mil cámaras para videovigilancia

Nuevas cámaras en CDMX.

Un eje central del operativo será la videovigilancia. Vázquez destacó que la ciudad cuenta actualmente con cerca de 120 mil cámaras, tras la incorporación de 30 mil nuevos dispositivos en 2025. “Nos hemos convertido en una de las ciudades más videovigiladas del continente, y eso nos da capacidades preventivas, de seguimiento en tiempo real y forenses”, explicó.

Estas cámaras, administradas por el C5, incorporan tecnologías de análisis de patrones, reconocimiento de características y avances en inteligencia artificial. “La tecnología nos permite automatizar alertamientos y mejorar el monitoreo de eventos, además de apoyar en protección civil y atención de emergencias”, puntualizó.

Finalmente, el secretario informó sobre el reforzamiento del despliegue territorial mediante operativos de proximidad y disuasión en zonas estratégicas. “Hemos aumentado cuadrantes, patrullajes, sobrevuelos y labores de inteligencia para seguir consolidando los resultados y garantizar un Mundial seguro”, concluyó.

*bb