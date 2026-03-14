Anuncian cierre de estación de la Línea 2 del Metro hasta nuevo aviso

San Antonio Abad se sumará a las estaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX) cerradas por obras relacionadas con el Mundial de fútbol.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que a partir de este martes 17 de marzo la estación San Antonio Abad de la Línea 2 cerrará hasta nuevo aviso.

Cierre en Línea 2 del Metro CDMX. Especial

Estaciones cerradas del Metro CDMX rumbo al Mundial

San Antonio Abad se suma a otras estaciones del Metro cerradas como Auditorio de la Línea 7 y los domingos y días festivos Chabacano y Viaducto de la Línea 2.

El cierre se da en el marco de los trabajos de rehabilitación que se realizan en la Línea 2 rumbo al mundial de futbol, indicó el STC.

Cierre en Línea 2 del Metro CDMX. Especial

También por la construcción del Parque Elevado sobre Calzada San Antonio Abad que sigue en etapa de obra civil.

Los trenes en circulación no realizarán maniobras de ascenso y descenso de usuarios en la estación referida (San Antonio Abad), por lo que el Metro solicita a las y los usuarios tomar en cuenta este aviso para programar sus recorridos”, indicó el STC.

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El organismo recordó que Chabacano y Viaducto de la Línea 2 están fuera de servicio de lunes a viernes, a partir de las 22:00 horas.

Cierre en Línea 2 del Metro CDMX. Especial

Los sábados a partir de las 20:00 horas y los domingos durante todo el horario de servicio.

Seguirá el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, agregó.

*mvg*