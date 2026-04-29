Piden ampliar plazo para implementación de procedimientos familiares

El magistrado Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México, solicitó al Congreso local que la segunda y tercera fase de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no se implemente este 2026 como estaba previsto, sino hasta 2027 para tener tiempo suficiente de capacitar al personal y hacer las adecuaciones necesarias.

En conferencia en el Congreso local, Guerra explicó que se requiere la ampliación del plazo pues han tenido que “armonizar dos procesos de transformación simultáneos: la implementación del Código Nacional y la reforma judicial. Eso requiere capacitar a todas las personas servidoras públicas, incluidas quienes serán electas próximamente”.

Requiere ajustes en infraestructura física y tecnológica. Y requiere que las personas defensoras y asesoras, públicas y privadas, incorporen los nuevos paradigmas del sistema”, expuso el magistrado.

Propuesta del magistrado

Y presentó una propuesta para que las etapas 2 y 3, de implementación del código, sean hasta hasta el 1 de abril de 2027, como fecha máxima; no el 1 de junio y el 15 de noviembre de 2026, como se había publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Foto: Especial

El diputado morenista Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que analizarán en la comisión la petición de prórroga presentada por Guerra y se mostró confiado en que se podrá aprobar la modificación antes de que termine el período ordinario de sesiones el próximo 31 de mayo.

El magistrado Guerra expuso que la Ciudad de México es la primera entidad federativa que ha implementado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Eso nos da una responsabilidad adicional: somos el referente. Lo que hagamos aquí, bien o mal, marcará el camino para el resto del país. Por eso hemos elegido dar pasos certeros, sin prisa”.

Procedimientos ante al TSJ

Y habló de que del inicio a la fecha “se han recibido aproximadamente 11 mil demandas en materia civil y más de 20 mil en materia familiar. Se han celebrado cerca de dos mil audiencias civiles y más de mil familiares. Se han emitido más de mil sentencias civiles y 180 familiares. Se han suscrito 264 convenios en materia civil y 36 en familiar”.

Actualmente están en trámite más de 11 mil asuntos civiles y más de 17 mil familiares: “Esto no es un retraso, es una implementación en marcha, seria y progresiva. Al mismo tiempo, hemos logrado reducir y redistribuir las cargas de trabajo en los juzgados civiles y familiares”, dijo Guerra.

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