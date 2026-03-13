Tres estaciones de Línea 2 del Metro cerradas el lunes 16 de marzo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó del cierre de tres estaciones en la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, el próximo lunes 16 de marzo.

A través de una tarjeta informativa, el Metro informó que el cierre es con la finalidad de continuar con los trabajos de mejora en la Línea 2.

¿Qué estaciones cierra de la Línea 2 del Metro el lunes?

Intervención en Línea 2 del Metro. Cuartoscuro / Mario Jasso

El STC detalló que, al ser día festivo, el lunes 16 de marzo permanecerán cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto, desde inicio de servicio.

Por lo anterior, el servicio al público usuario, será en los dos circuitos establecidos en la actual etapa de obras: Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez.

Como apoyo a la movilidad se ofrecerá el servicio con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, en ambos sentidos del tramo Xola-Pino Suárez, también a partir de las 7:00 y hasta las 24:00 horas.

Cambia horario del STC

El Metro también recordó que, por el mismo motivo, el horario en el servicio cambiará como suele aplicar en días festivos.

Es decir, la operación de los trenes en la red iniciará a las 7:00 horas, para concluir a las 24:00 horas.

¿Cómo operará la Línea 2 a partir del martes 17 de marzo?

Intervención en Línea 2 del Metro. Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

Desde el pasado 9 de febrero, comenzó el mantenimiento de la Línea 2 del Metro, por lo que se anunció el cambio de horario de servicio de las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

Los horarios quedaron de la siguiente forma:

Lunes a viernes: de 5 de la mañana a 10 de la noche

Sábados: de 6 de la mañana a 8 de la noche

Domingos: no habrá servicio, las 3 estaciones estarán cerradas

El lunes 16 de marzo, por ser día festivo, no habrá servicio, como aplica los domingos.

Lo que se tiene previsto en la Línea 2 es intervenir 16 estaciones de forma integral. De Tasqueña a Revolución, se realizarán labores de mejoramiento de imagen, mantenimiento integral a las vías, cárcamos, aparatos eléctricos y electrónicos, así como de red contra incendios y equipamiento de cámaras de seguridad, en beneficio de 568 mil usuarios diarios, en promedio.

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