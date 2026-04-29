En su 39 aniversario, reconocen al GERI  por operativos de alto riesgo

La fiscal general Bertha Alcalde Luján encabezó la ceremonia por el 39 aniversario del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), unidad de la Policía de Investigación especializada en operativos de alto riesgo, rescate de personas y apoyo táctico.

Durante el evento, destacó la experiencia y nivel de preparación del grupo, que interviene en casos donde está en juego la vida de las personas.

Detrás de cada intervención hay decisiones críticas y segundos que definen resultados, ustedes hacen que lo extraordinario parezca cotidiano. Eso sólo se logra con disciplina, con experiencia y con una convicción absoluta de servicio”, dijo la fiscal.

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Y añadió: “El GERI está donde más se necesita, participa en rescates de víctimas de secuestro, en la recuperación de niñas, niños y adolescentes, en intervenciones de alto impacto, en operativos donde está en juego lo más valioso: la vida de las personas”.

El GERI fue creado en 1987, desde entonces participa en rescates, cateos e intervenciones de alto impacto. Su personal mantiene entrenamiento constante en tiro, combate cercano e intervención táctica.

El director del grupo, Gerardo Salazar Sainz, reconoció el trabajo de los elementos y rindió homenaje a los agentes caídos en cumplimiento de su deber.

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Doy gracias a mis compañeros por cada cateo ejecutado con éxito, en los que se han desarticulado células criminales y asegurado objetivos prioritarios sin realizar un solo disparo. Hoy el desafío es mayor: las dinámicas delictivas evolucionan y nos exigen estar un paso adelante, con mejor capacitación, equipamiento y coordinación interinstitucional”, expuso.

Como parte del aniversario, se realizó una exhibición operativa con simulaciones de rescate e intervenciones tácticas.

La Fiscalía CDMX señaló que continuará fortaleciendo a sus unidades especializadas para mejorar su capacidad de respuesta.

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