La Torre Latinoamericana celebra 70 años con doble festejo

La Torre Latinoamericana cumple hoy siete décadas de dominar el paisaje del Centro Histórico.

La celebración será doble, pues el aniversario del edificio coincide con los 120 años de Latinoamericana Seguros, bajo la marca Latino Seguros, propietaria del inmueble y pionera en el sector de pólizas de vida, autos y gastos médicos en el país.

Es un icono a nivel mundial y tener un edificio de 70 años es increíble. Es algo que creo es muy importante en la historia de México”, consideró Verónica Báez, de Recursos Humanos de Latinoamérica Seguros.

La agenda para hoy incluye actos tanto privados como públicos.

Mientras los empleados de la aseguradora celebrarán con un desayuno conmemorativo por sus 120 años, el público general podrá disfrutar de un espec-

táculo de pirotecnia a las 19:30 horas, diseñado para festejar ambos aniversarios, explicó Luis Enrique Motte, vocero de Comunicación de la empresa.

El 30 de abril el aniversario es doble, o sea, la aseguradora cumple 120 años y la torre cumple 70 años”, subrayó.

En tanto, el Fideicomiso del Centro Histórico lanzó un concurso de fotografía donde los ciudadanos comparten sus mejores ángulos del rascacielos.

Las imágenes seleccionadas, algunas de las cuales ya circulan en redes sociales, serán publicadas en una edición especial de la revista Kilómetro Cero.

Además, durante abril, el restaurante Miralto ha mantenido una promoción especial regalando desayunos a los comensales que, al igual que la torre, cumplan 70 años en este mes.

Siete décadas desafiando a la naturaleza

Ubicada en el cruce de Eje Central y Francisco I. Madero, uno de los puntos con mayor tránsito peatonal del continente, la Torre Latinoamericana es reconocida mundialmente por su ingeniería.

Con 44 pisos, una altura de 181.33 metros y una construcción total de uno 27 mil 727.17 metros cuadrados, el edificio ha soportado con éxito los terremotos de 1957, 1985 y 2017.

Su prestigio internacional se consolidó tras el sismo de Julio de 1957, cuando su estructura de acero y pilotes profundos la mantuvieron intacta.

La Torre Latinoamericana ganó prestigio a nivel mundial cuando resistió un fuerte terremoto el 28 de Julio de 1957, gracias a su construcción con estructura de acero y pilotes profundos, esta hazaña le obtuvo un reconocimiento al recibir el premio del American Institute of Steel Construction, por ser el edificio más alto que jamás haya sido expuesto a una enorme fuerza sísmica, como atestiguan inscripciones en sendas placas en el vestíbulo y mirador del edificio”, se indica en la página de internet.

Aunque fue el edificio más alto de la capital desde 1956 hasta 1972, superado actualmente por cerca de 20 rascacielos que alcanzan hasta los 267 metros, la torre se mantiene vigente como un centro de actividades múltiples que alberga oficinas, museos y uno de los miradores más emblemáticos de la Ciudad de México.

*mcam