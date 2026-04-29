Desplegarán más de 2 mil policías por partido América vs Pumas

Para el partido entre América y Pumas, correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2026, autoridades capitalinas implementarán un operativo especial de seguridad y movilidad en los alrededores del Estadio Banorte, en la alcaldía Coyoacán.

El dispositivo contempla el despliegue de más de mil 556 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), además de mil elementos de la Policía Auxiliar, quienes estarán a cargo de la vigilancia, control de accesos y apoyo a asistentes.

También se contará con 49 vehículos oficiales, nueve motopatrullas, una ambulancia del ERUM, cuatro grúas, un autobús, dos drones y un helicóptero Cóndores, para labores de supervisión y prevención.

El operativo incluirá cortes y desvíos viales en zonas como calzada de Tlalpan, Periférico y Acoxpa, por lo que se recomienda usar rutas alternas como Viaducto Tlalpan, Gran Sur, Santa Úrsula y Santo Tomás.

Formas de llegar al estadio

En materia de transporte, la Secretaría de Movilidad (Semovi) habilitará servicios especiales de RTP y Trolebús de las 13:00 a las 21:00 horas, con un costo de 22.50 pesos, con rutas desde puntos como Auditorio, Santa Fe, Six Flags, Xochimilco, Plaza Carso, Bellas Artes y Ciudad Universitaria hacia zonas cercanas al estadio.

Además, se implementarán siete rutas peatonales seguras, así como estaciones de ECOBICI y zonas específicas para ascenso y descenso de taxis y aplicaciones.

El operativo contempla también el esquema de “Última Milla”, que restringe el acceso vehicular en las inmediaciones del estadio solo a residentes y palcohabientes, mientras que el acceso peatonal será exclusivo para personas con boleto.

Las autoridades recordaron que estará prohibido ingresar con armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, alcohol, drogas, envases, objetos voluminosos o cualquier artículo que incite a la violencia, con el objetivo de garantizar un evento seguro.

El objetivo del operativo es garantizar la seguridad, agilizar la movilidad y permitir que el partido se desarrolle sin contratiempos para aficionados, vecinos y trabajadores.

*DRR*