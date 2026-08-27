"Somos la fuerza de la historia": Angela Davis al recibir llaves de la CDMX

“Nosotros somos los que representamos la fuerza de la historia”, aseguró la activista, filósofa y feminista estadunidense Angela Davis al recibir de manos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, las llaves de la ciudad.

Durante su discurso, la activista lamentó que el fascismo en esta época esté instalado en la Casa Blanca. Sin embargo, aseguró que el cambio ya ha ocurrido y está dentro de la gente. “El cambio ya ha ocurrido dentro de la gente, en la gente, el hecho de que tenemos un feminismo tan vibrante, antirracismo, es un feminismo antirracista, es un feminismo anticapitalista en todo el mundo”.

Tomó el mismo ejemplo con Colombia y detalló que tanto ese gobierno como el estadunidense representan a aquellos que intentan forzar a la gente a regresar y hacer reaccionarios.

La activista estadounidense Angela Davis posa junto a cuatro mujeres y un perro durante un encuentro en México, en el marco de su visita al país. Foto: @ClaraBrugadaM

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión para urgir a la gente a que piense con seriedad en la posibilidad de abolir las cárceles, las prisiones y la policía, así como otros aparatos carcelarios que han institucionalizado el racismo, la violencia y la depresión.

Para ello, señaló, se necesita trabajo: “La manera de abolir es transformar la sociedad, transformar la sociedad para que ya no tengamos que ver la violencia por la violencia, por la violencia de la gente que trabaja, de la gente de color, inmigrantes, y esta es nuestra esperanza para un mundo mejor”, señaló.

Puertas abiertas en CDMX

En ese sentido, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, refrendó la confianza y hospitalidad de la capital hacia la activista. “Estas llaves significan que las puertas de nuestra ciudad siempre estarán abiertas para ti y que la capital de México siempre será tu casa. Hoy entregamos las llaves de la ciudad a una mujer que ha dedicado su vida a abrir puertas. Puertas que parecían selladas, las de la libertad, la igualdad y la justicia. Mujer negra, feminista, comunista, intelectual y militante”, señaló.

Durante el acto, Davis llamó a transformar la sociedad para abolir prisiones y policías, al tiempo que celebró el avance de un feminismo antirracista y anticapitalista global. Foto: @ClaraBrugadaM

Destacó la valentía de la mujer al ser expulsada de su propia universidad por su ideología, ser declarada por el FBI como una de las 10 personas más buscadas y ser militante de la causa de la revolución, ya que caminó junto a las Panteras Negras.

“Por tu lucha, por los hermanos, fuiste perseguida y encarcelada. Quisieron apagar tu voz y tu voz se transformó en un inolvidable movimiento internacional de solidaridad”, expresó.

Angela Davis se encuentra en México como parte de la promoción del libro del que es coautora, llamado “Abolición, feminismo, ¡ahora! Hacia el fin del sistema carcelario”.