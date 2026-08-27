Dan $25 mil a mujeres para iniciar su negocio con Capital Semilla CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brigada, encabezó la entrega de apoyos económicos a las beneficiarias del programa Capital Semilla para la Autonomía de las Mujeres, cuyo objetivo es apoyarlas a emprender su negocio.

Se trata de un apoyo económico de 25 mil pesos no reembolsables que servirá a mujeres de todas las edades a iniciar con su negocio. “Es un programa que no solo hace transferencias económicas. Es un programa que quiere que ustedes se conviertan en mujeres poderosas”, explicó la mandataria.

Como está entrega de recursos ya suman 2830 mujeres que buscan hacer su sueño realidad. En ese sentido, Brugada Molina señaló que se le dará seguimiento a cada caso y un acompañamiento con expertos para asegurar la fiabilidad de cada emprendimiento.

Asimismo, anunció que su administración, cuando los negocios hayan despegado, abrirá líneas de crédito de entre 10 y 100 mil pesos, dependiendo de las necesidades de cada negocio.

Adelantó que a final de año el objetivo es llegar a los cuatro mil apoyos, que significa una inversión de 100 millones de pesos.

En su participación, Silvia Morimoto, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, destacó que “cuándo una mujer tiene sus propios ingresos también tiene más libertad para tomar decisiones sobre su vida y su futuro”.

En ese sentido, Dafne Cuevas Ortiz, secretaria de las Mujeres en CDMX coincidió con esta visión y aseguró que se cumplió la meta de apoyos entregados. “La autonomía económica les da a las mujeres libertad, les da futuro y las ayuda a cumplir sueños”, concluyó