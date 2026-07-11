Bolero y comerciante desatan pelea en el Ángel de la Independencia

Un comerciante ambulante, en aparente estado de intoxicación, se enfrentó a golpes con un bolero en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, ante la mirada de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes intervinieron para separarlos una vez iniciada la riña.

De acuerdo con Manuel, el bolero involucrado en el altercado, el joven vendedor frecuenta la zona y suele comportarse de manera violenta, insultando a transeúntes, turistas y otros comerciantes.

Este sábado, el ambulante, quien se encontraba sin camisa, comenzó a lanzar insultos contra vendedores de la zona, posteriormente golpeó y vandalizó bicicletas de una estación de Ecobici ubicada frente al Ángel de la Independencia.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Los hechos ocurrieron ante decenas de turistas que esperaban abordar el Turibús frente al monumento.

“Siempre se pone violento, pero le voy a partir la madre. Ya me cansé porque todos los días es lo mismo, un día puede golpear y lastimar a alguien y la policía no hace nada”, dijo Manuel a Excélsior, luego del enfrentamiento.

Reproducir Al parecer el vendedor estaba intoxicado cuando insultó al lustrador de calzado y dañó unidades de Ecobici

Tras el intercambio de golpes, policías capitalinos separaron a los rijosos y alejaron al vendedor ambulante del lugar, afortunadamente el incidente no pasó a mayores.