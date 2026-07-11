Caen cuatro de la AntiUnión Tepito con armas, cartuchos y drogas

En dos despliegues de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México fueron detenidos cuatro hombres, uno de ellos menor de edad, quienes serían parte del grupo criminal “La AntiUnión Tepito”, organización dedicada a cometer delitos de alto impacto en la zona centro de la capital.

Las detenciones se llevaron a cabo en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en donde los agentes realizaban sus patrullajes para reducir la incidencia delictiva, además de las detenciones fue posible asegurar dos armas cortas y dosis de droga.

La primera acción ocurrió mientras los efectivos policiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Morelos, observaron en la esquina de las calles Matamoros y Toltecas, a dos hombres que, de manera inusual, manipulaban bolsitas de plástico como las usadas para la venta de droga”, informó la SSC.

Foto: SSC

Por lo que se aproximaron a los sujetos para descartar que estuviera cometiendo algún delito; sin embargo, los sujetos emprendieron la huida, aunque metros más adelante fueron detenidos y se les realizó una revisión de rutina.

Fue así como los elementos policíacos les encontraron un arma de fuego corta con un cargador y cinco cartuchos útiles y 27 bolsitas con marihuana.

La otra acción tuvo lugar en la avenida Manuel de la Peña y Peña, cerca de la avenida Circunvalación, en la colonia Zona Centro, de la alcaldía Venustiano Carranza, los uniformados notaron a dos hombres que manipulaban un arma de fuego, por lo que acudieron a verificar la situación.

En la revisión preventiva les encontraron el arma de fuego corta abastecida con tres cartuchos útiles, 15 bolsitas de plástico con aparente marihuana, también aseguraron una motocicleta negra en la que uno de ellos se encontraba.

Foto: SSC

Los hombres, dos de 18 años, uno de 23 años y otro que dijo tener 17 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de ley, junto con lo asegurado los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica”.

Antecedentes delictivos

Con la información de las autoridades se pudo establecer que los cuatro detenidos cuentan con antecedentes delictivos, uno de los detenidos de 18 años tiene tres presentaciones ante el Ministerio Público por delitos contra la salud, cometidos en 2020 y 2025.

El otro sujeto, de la misma edad, tiene un ingreso al Sistema Penitenciario en este año por delitos contra la salud.

Foto: SSC

En el caso del joven de 23 años, cuenta con un ingreso por delitos contra la salud en 2022 y una presentación al Juez Cívico por inhalar estupefacientes en la vía pública, mientras que el menor de edad registra una presentación al Ministerio Público en 2024 por el mismo delito.