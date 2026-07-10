Cae sujeto que golpeaba y asaltaba a transeúntes en Iztacalco, CDMX

Un sujeto identificado como Bryan Emanuel de 28 años de edad fue detenido luego de hacerse viral un video en el que se ve que golpea sin ningún motivo a un transeúnte en calles de la colonia Agrícola Oriental en el perímetro de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México. Sin embargo, se supo que no era la primera vez que realizaba este tipo de ataques.

Jesús Eduardo López de 68 años fue el hombre atacado con un palo por el presunto delincuente, dijo que eran las 9 de la mañana cuando caminaba cerca de su casa y en ese momento el agresor le propinó un severo golpazo que lo hizo sangrar demasiado, caminaba rumbo al Metrobús. Dijo que un par de veces trató de levantarse, pero no pudo, lo cual quedó captado en el video que causó mucho impacto.

El señor Jesús ya levantó una denuncia por lesiones, pero busca que se reclasifique a intento de homicidio.

Luego de la difusión del video en redes sociales, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se dieron a la tarea de realizar el análisis de diversas cámaras de videovigilancia en la zona, así como reuniones con los vecinos para obtener información del sujeto, fue así que obtuvieron sus características físicas y de vestimenta por lo que incrementaron los patrullajes preventivos.

Agresor Rodolfo Dorantes

Se supo que al circular por la avenida Sur 20, en la colonia Agrícola Oriental, fueron requeridos por un transeúnte de 29 años de edad que señaló a un sujeto que se alejaba corriendo como quien, momentos antes, lo amagó con un cuchillo y lo despojó de dinero en efectivo.

Los policías le dieron alcance y observaron que se trataba de la persona en investigación, tras realizar una revisión preventiva le hallaron una navaja metálica y recuperaron el dinero que fue reconocido por el denunciante como de su propiedad.

Bryan Emanuel de 28 años de edad, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones de la denuncia. Si fuiste víctima o conoces a alguien que sufrió un ataque de este sujeto, denúncialo.