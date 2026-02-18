Álvaro Obregón consigue disminución de 29% en delitos de alto impacto

En la alcaldía Álvaro Obregón la incidencia delictiva de alto impacto registró una disminución de 29.11 por ciento, del 1 de enero al 15 de febrero de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Lo anterior es como resultado de la Estrategia 360, impulsada por el alcalde Javier López Casarín y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para fortalecer y transformar la seguridad en la demarcación.

"El intercambio de información estratégica y los operativos conjuntos han permitido fortalecer la presencia policial, mejorar la capacidad de respuesta y consolidar acciones de prevención del delito en beneficio de las y los obregonenses".

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

"La comparativa, realizada con base en los datos oficiales de la SSC, mostró que el robo a transeúnte en vía pública con violencia descendió 8.22 por ciento, mientras que el robo de vehículo sin violencia tuvo un descenso del 38.6 por ciento", añadió la alcaldía en un comunicado.

Agregó que el robo a repartidor, con y sin violencia, también mostró una incidencia a la baja, en 22.22 por ciento.

Además, el robo a transeúnte en vía pública sin violencia descendió 44.44 por ciento, mientras que el homicidio doloso descendió significativamente en 70.00 por ciento.

Otros delitos que también disminuyeron, en 100 por ciento fueron el robo de vehículo con violencia, robo de pasajero a bordo del Metro con violencia, robo de pasajero a bordo de taxi con violencia, robo a pasajero a bordo de microbús con y sin violencia y el robo a cuentahabiente saliendo del banco con violencia.

*DRR*