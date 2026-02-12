En enero, más de 1.5 millones de contribuyentes obtuvieron descuentos

Durante, enero un millón 539 mil 743 contribuyentes se beneficiaron con la campaña de descuentos “por pronto pago” en trámites fiscales que mantiene el Gobierno de la Ciudad de México.

La mayor parte de ellos, un millón 254 mil 724 contribuyentes, aprovechó el descuento de 8 por ciento por pago anual anticipado del predial, además de los esquemas de apoyo para personas en situación vulnerable.

Al presentar el balance, la Secretaría de Administración y Finanzas informó además que la emisión de licencias permanentes superó ya el millón; hasta el 9 de febrero se contabilizaron un millón 14 mil 681 licencias emitidas en oficinas y centros de atención de la Tesorería capitalina.

Puntos para realizar pagos

La institución atribuyó este resultado a la operación extendida de sus módulos, con atención todos los días del año, incluidos fines de semana y días festivos, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Los beneficios fiscales y trámites pueden gestionarse tanto de manera presencial en cualquier Administración Tributaria o Auxiliar, como a través de plataformas digitales.

Para realizar los pagos se cuenta con más de ocho mil 800 puntos de recaudación, entre sucursales bancarias, tiendas de conveniencia, portales electrónicos, kioscos y aplicaciones oficiales.

Subsidio a la tenencia

Para el resto de febrero, se mantiene vigentes otros estímulos, como el descuento de 5 por ciento por pago anticipado del Impuesto Predial.

La Secretaría, a cargo de Juan Pablo de Botton, recordó que el subsidio a la tenencia vehicular, para unidades cuyo valor no supere los 638 mil pesos, estará disponible hasta el 31 de marzo próximo.

*DRR*