ALERTA: Metrobús habilita ruta especial del AICM a Estadio Ciudad de México

A unas horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en medio de la advertencia de las autoridades sobre posibles movilizaciones del magisterio disidente en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sistema Metrobús puso en marcha una ruta especial para trasladar a los aficionados que lleguen por vía aérea hacia el Estadio Ciudad de México.

La ruta

La medida forma parte del esquema de movilidad Park&Ride diseñado para el torneo y busca ofrecer una alternativa directa para los turistas nacionales y extranjeros que arriben a la capital y se dirijan al partido inaugural o a cualquiera de los encuentros programados en el inmueble de Santa Úrsula.

Terminales 1 y 2

El servicio conectará las terminales 1 y 2 del AICM con el Palacio de los Deportes, punto donde los usuarios podrán abordar el sistema Park and Ride operado por el Servicio de Transportes Eléctricos para continuar su trayecto hasta el estadio.

palacio de los deportes

La habilitación de esta ruta busca dar opciones de movilidad segura, a los visitantes, ante la posibilidad de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación intente realizar manifestaciones en las cercanías del aeropuerto entre este miércoles y el jueves, día de la inauguración del Mundial.

Sistema de pago; Tarjeta Mi o Contact Less

De acuerdo con el esquema presentado por el Sistema Metrobus, las unidades partirán de la Terminal 1, harán una parada en la Terminal 2 y posteriormente se dirigirán de manera directa al Palacio de los Deportes, sin escalas intermedias. La frecuencia estimada será de 15 minutos.

La tarifa será de 30 pesos, el mismo costo que la Ruta Quetzalcóatl del Metrobús, que va de Reforma al AICM.

Los usuarios podrán pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjetas bancarias de crédito o débito, teléfonos celulares y relojes inteligentes con tecnología NFC, o contact less.

Las autoridades recomendaron a los visitantes adquirir con anticipación la Tarjeta de Movilidad Integrada en las estaciones ubicadas dentro del aeropuerto y realizar la recarga necesaria para cubrir tanto el trayecto en Metrobús como el servicio de conexión hacia el estadio.