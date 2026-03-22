Alcaldesa de Xochimilco da inicio al certamen de La Flor más Bella del Ejido

Ataviadas con coronas de flores, blusas bordadas y rebozos, decenas de niñas compiten esta semana en Xochimilco para obtener el título de "La Florecita de la Chinampa", y decenas de jóvenes compiten para ser "La Flor Más Bella del Ejido". Se trata de un concurso para elegir a las que conozcan mejor la cultura y las tradiciones de Xochimilco.

"No es un concurso de belleza, es un concurso de cultura, es un concurso de conocimientos y es un concurso para decidir y elegir a nuestras embajadoras culturales, a quienes nos representan ante todo el mundo y que dan a conocer la cultura, la identidad y la memoria colectiva de Xochimilco" dijo a Excélsior la alcaldesa de la demarcación, Circe Camacho Bastida.

Y dio a conocer que durante toda la semana hay actividades "para poder reivindicar a la flor más bella del ejido (...) las niñas se preparan por años para poder concursar. Entonces ellas van a ciertas escuelas en donde se les enseña oratoria, se les enseña sobre la historia de Xochimilco, sobre la identidad y es por eso que son excelentes concursantes, es más, yo creo que ellas podrían representar Xochimilco mucho mejor que cualquier otra persona".

En la competencia de La Florecita de la Chinampa hay dos categorías: la primera son niñas de 6 a 8 años, que ganan primer, segundo y tercer lugar. También está la categoría de 9 a 12 años, donde también hay 3 ganadoras.

Después está La Flor Más Bella del Ejido, en la que compiten jovencitas de 18 a 23 años, donde también hay tres ganadoras y La Flor Más Bella del Ejido, de la tercera edad, en la que compiten mujeres de 65 años y más, y hay una sola ganadora.

Una de las grandoras de La Florecita de la Chinampa del año pasado, la niña Ariadne Geraldine Mejía Torres explicó que el objetivo del certamen es que las pequeñas 'conozcan sus tradiciones y se vuelvan una extensión de las mismas. Es un acercamiento familiar para generar estima en las vivencias de los abuelos, sus historias y narrativas y convergen en un mensaje de su autoría, que ella expone por primera vez dentro de las festividades de la fiesta de las flor más bella del Ejido, y así valoren y comprendan la riqueza biocultural de la que están rodeadas antes de que se pierda y se olvide por completo".

El certamen se lleva a cabo durante toda la semana, en la que las concursantes pasan una serie de pruebas de oratoria y conocimientos, y el viernes próximo se dará a conocer quiénes son las ganadoras de cada categoría.

El país invitado fue Cuba, y Johana Tablada de la Torre, jefa segunda de la misión en la Embajada de Cuba en México expresó: "nuestro pueblo quiere mucho al pueblo mexicano, (...) este festival es una de las celebraciones más emblemáticas del país en cuanto a la identidad cultural, me llena de emoción ver su carácter popular y la belleza de las niñas. Un aplauso para todas las niñas. Vengo de un país de mucha alegría, que adora la cultura mexicana. Allá hay 30 estaciones de radio de música mexicana".

Y la alcaldesa Camacho dijo sobre Cuba: "una vez más Xochilco va a ser ejemplo de solidaridad. Una vez más Xochilco va a cerrar, va a cerrar fuerzas con el pueblo y con un pueblo en este mundo que está sufriendo injusticias. El año pasado fue Palestina porque estaban haciendo un genocidio en ese hermoso país. Hoy es Cuba porque intentan hacer lo mismo, el imperio intenta eliminar a un país hermano. Y como nosotros Xochimilco, es resistencia cultural, es el ejemplo de dignidad, es el ejemplo de la Ciudad de México, de las raíces, de la cultura, de la memoria colectiva".

A la ceremonia de inicio del certamen que se llevó a cabo en la explanada de Xochimilco, asistió como invitada la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, quien detalló en entrevista "tenemos una carta de compromiso en la que estamos difundiendo todo lo que se hace en el Oriente: en Milpa Alta, en Tláhuac, en Iztapalapa, Xochimilco, los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl y ellas (dijo en relación a las niñas que ganen el certamen) también serán embajadoras de Xochimilco, en Iztapalapa, en Tláhuac, en Milpa Alta, y también en los Reyes La Paz".