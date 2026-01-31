Marcha y manifestaciones este sábado 'frenarán' circulación en CDMX

Este último día de enero, diversos colectivos saldrán a las calles de la Ciudad de México a protestar, aquí te damos los motivos, las zonas donde realizarán sus movilizaciones y los horarios.

También te brindamos opciones viales para que no llegues tarde a tus destinos.

MARCHAS

Familiares y amigos de víctimas de hechos de tránsito

Hora: 13:00 hrs.

Lugar: Estación Ixtlixóchitl, línea 12 del Trolebús en Av. Aztecas y Reyna Ixtlixóchitl Colonia Ajusco alcaldía Coyoacán CDMX.

Rumbo: Av. División del Norte y Av. Miguel Ángel de Quevedo Colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán CDMX.

Motivo: Exigen justicia para un joven que perdió la vida tras ser arrollado por un conductor en estado de ebriedad el pasado 25 de agosto de 2025, así como para una menor de edad, víctima de homicidio culposo agravado, quien fue arrollada junto a su padre el 28 de enero de 2023 por un motociclista que conducía a exceso de velocidad, ambos casos ocurrieron en calles de la alcaldía Coyoacán.

MANIFESTACIONES

Trabajadora de la CFE en operación. (CFE)

Coalición de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad

Hora: 08:30 hrs.

Lugar: Salones Annies en Av. 8 # 214 Colonia Ignacio Zaragoza alcaldía Venustiano Carranza CDMX.

Motivo: Con el objetivo de fundar un nuevo sindicato nacional que represente y defienda los intereses de los trabajadores de la industria eléctrica y de telecomunicaciones.

Opción vial

Usa Av. Aztecas o Eje 10 Sur. También por Av. Universidad o Circuito Interior.

Movimiento Global a Gaza México

Protestas en Líbano

Hora: 11:00 hrs.

Lugar: Estela de Luz en Lieja # 270 Colonia Bosque de Chapultepec 1a. Sección alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

Motivo: Para exigir la liberación inmediata de todos los palestinos detenidos ilegalmente por el régimen que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente, así como el fin de la ocupación de los territorios palestinos.

Opción vial

Usa Circuito Interior o Av. Chapultepec. Avanza por Marina Nacional o Periférico.

Comité de apoyo emergente pro Refugio Franciscano A.C.

Hora: 11:00 hrs.

Lugar: Refugio Franciscano A.C. Carretera México-Toluca KM 17.5 Colonia Lomas de Vista Hermosa Alcaldía Cuajimalpa CDMX.

Motivo: Para llevar a cabo la limpieza del predio del Refugio Franciscano, luego de que les fuera devuelto el inmueble que había sido desalojado en diciembre del año pasado.

Opción vial

Usa Autopista México–Toluca o Prol. Paseo de la Reforma. Avanza por Av. Vasco de Quiroga.

Frente de trabajadores por el derecho a la salud y seguridad social

Hora: 14:00 hrs.

Lugar: Av. Tláhuac # 181 Colonia. Santa Isabel Industrial alcaldía Iztapalapa CDMX.

Motivo: En memoria de un activista y simpatizante del movimiento zapatista, quien luchó por la tierra y en defensa de los pueblos indígenas.

Opción vial

Usa Periférico Oriente o Eje 10 Sur. Alterna por Av. Ermita Iztapalapa.

Direct Action Everywhere Ciudad de México

Hora: 15:30 hrs.

Lugar: Consulado General de España en Galileo # 114 Colonia Polanco 1a. Sección alcaldía Miguel Hidalgo CDMX.

Motivo: En contra de los presuntos actos de crueldad y maltrato que viven los perros galgos en España, particularmente tras el fin de la temporada de caza en febrero, cuando son abandonados y sacrificados.

Opción vial

Usa Ejército Nacional o Marina Nacional. Sigue por Periférico o Circuito Interior.

