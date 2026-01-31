Dejan libres a abogados de Lenin Canchola, acusados por la desaparición de tres

Arturo ‘N’ y Mario ‘N’, abogados de Lenin Canchola, presunto líder de la célula delictiva Los Malcriados 3AD, fueron puestos en libertad, luego de que se les acusaba de participar en la desaparición de tres defensores anteriores del mismo criminal, conocido como principal generador de violencia en la Ciudad de México (CDMX).

El periodista Carlos Jiménez, quien ha dado seguimiento al caso, informó sobre la liberación de Arturo y Mario; señaló que, a la Fiscalía de Desaparecidos de la CDMX, se le cayó el caso.

En tanto, hizo pública una fotografía en donde se ve a los dos hombres, libres.

Así salieron anoche”, se lee en la publicación.

Desaparición de 3 abogados de Lenin Canchola

Libres, abogados de Lenin Canchola. Especial

Según las investigaciones, fue el 28 de mayo del 2025 cuando dos hombres y una mujer, que se desempeñaban como abogados, acudieron a una audiencia en donde representaban a Lenin Canchola, mismo que en junio de ese año fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

Tras la audiencia en mayo, una de las víctimas informó a un familiar que serían trasladados a otro lugar por personas vinculadas por su cliente y, solicito que, en caso de no tener comunicación en un lapso breve, avisara a las autoridades.

Indagatorias con cámaras de videovigilancia y datos de geolocalización, permitieron reconstruir la ruta el día de los hechos y se identificó que Arturo y Mario registraron desplazamientos coincidentes en tiempo y trayecto con el de las víctimas, con dirección a la autopista México-Toluca.

Por lo anterior, Arturo y Mario había quedado detenidos.

Sentencia de Lenin Canchola

Canchola, presunto líder de Los Malcriados 3AD, conocido como El Carnal, El Señor L o El General, fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado y asociación delictuosa el pasado mes de junio del 2025.

Los desparecidos lo defendían al momento de ser reportados como desaparecidos.

Canchola era considerado uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México. Incluso, su audiencia se llevó a cabo de forma remota en junio debido a la peligrosidad del imputado.

Lenin Canchola fue capturado el 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, por agentes de la SSCCDMX en conjunto con la Fiscalía de Nuevo León.

Autoridades capitalinas relacionan a la organización criminal de Canchola con delitos como homicidio, secuestro, extorsión, y venta de drogas en alcaldías como Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, así como en municipios del Estado de México.

Investigaciones refieren que Canchola ordenaba homicidios contra grupos rivales para consolidar el control territorial.

