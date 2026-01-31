¿Frente Frío 32 afecta a CDMX? Así el clima este sábado 31 de enero
El Frente Frío 32 sigue afectado al país, provocando descensos en la temperatura y lluvias en algunos estados. En la Ciudad de México (CDMX) amaneció helado y el pronóstico del clima indica cielo mayormente nublado.
Autoridades meteorológicas indican que la masa de aire polar del Frente Frío 32, mantendrá el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con heladas y bancos de niebla, en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste de México.
Además, continuarán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
Clima en CDMX hoy sábado 31 de enero
El Boletín Meteorológico para la CDMX indica que esté sábado 31 de enero habrá descenso en las temperaturas máximas, generando ambiente de fresco a templado, con cielo mayormente nublado y lluvias ligeras aisaldas en el sur y poniente.
En tanto, predominarán vientos fríos de componente Norte de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Autoridades que monitorean el clima en la capital del país advirtieron que la madrugada del domingo será muy fría en la ciudad y con posiblees heladas en zonas altas.
Por lo anterior, recomendaron a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
La temperatura por horarios en la CDMX será:
- 9:00 horas: 8 grados
- 12:00 horas: 13 grados.
- 15:00 horas: 17 grados
- 18:00 horas: 16 grados
- 21:00 horas: 13 grados
- 00:00 horas: 10 grados
Clima en México
En todo el país, las temperaturas pronosticadas para este sábado, son:
- Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.
- Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- Temperaturas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
- Posible caída de nieve o aguanieve: cimas superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote).
- Temperaturas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
- Temperaturas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Durango (oeste), Morelos, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).
