¿Frente Frío 32 afecta a CDMX? Así el clima este sábado 31 de enero

El Frente Frío 32 sigue afectado al país, provocando descensos en la temperatura y lluvias en algunos estados. En la Ciudad de México (CDMX) amaneció helado y el pronóstico del clima indica cielo mayormente nublado.

Autoridades meteorológicas indican que la masa de aire polar del Frente Frío 32, mantendrá el ambiente frío a muy frío en gran parte del país, con heladas y bancos de niebla, en zonas altas de la Mesa del Norte, Mesa Central, oriente y sureste de México.

Además, continuarán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas del Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Clima en CDMX hoy sábado 31 de enero

Clima en CDMX sábado 31 de enero del 2026. Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

El Boletín Meteorológico para la CDMX indica que esté sábado 31 de enero habrá descenso en las temperaturas máximas, generando ambiente de fresco a templado, con cielo mayormente nublado y lluvias ligeras aisaldas en el sur y poniente.

En tanto, predominarán vientos fríos de componente Norte de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Autoridades que monitorean el clima en la capital del país advirtieron que la madrugada del domingo será muy fría en la ciudad y con posiblees heladas en zonas altas.

Por lo anterior, recomendaron a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

La temperatura por horarios en la CDMX será:

9:00 horas: 8 grados

12:00 horas: 13 grados.

15:00 horas: 17 grados

18:00 horas: 16 grados

21:00 horas: 13 grados

00:00 horas: 10 grados

Clima en México

Clima en CDMX sábado 31 de enero del 2026. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

En todo el país, las temperaturas pronosticadas para este sábado, son:

Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Posible caída de nieve o aguanieve: cimas superiores a los 3,800 msnm del centro y oriente del país (Ajusco, Sierra Negra, Malinche, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Nevado de Toluca, Pico de Orizaba y Cofre de Perote).

Temperaturas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Durango (oeste), Morelos, Oaxaca (istmo) y Chiapas (costa).

