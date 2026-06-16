Agua invade el Metro tras fuerte tormenta; activan alerta naranja

Las intensas precipitaciones registradas la tarde de ayer pusieron en jaque a la infraestructura de la Ciudad de México, provocando inundaciones en alcaldías y colapsando parcialmente el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

La situación más crítica se vivió en la estación San Lázaro de la Línea B, donde el agua cubrió por completo la zona de taquillas en el acceso principal.

Usuarios se vieron obligados a rodear las áreas anegadas mientras personal de Instalaciones Hidráulicas y Servicios Generales realizaba maniobras de desazolve para liberar el paso.

Aunque el director del Metro, Adrián Rubalcava, aseguró que la operación de los trenes se mantuvo normal tras la limpieza, evitó calificar el incidente como una inundación interna, atribuyéndolo al “ingreso de agua proveniente del exterior” derivado de la saturación en la zona.

Como medida preventiva ante la persistencia de la lluvia, el STC implementó la marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 5, 8, 9, A y B, reduciendo la velocidad de los trenes para mitigar riesgos de accidentes.

Múltiples daños por lluvias en alcaldías

En la alcaldía Cuauhtémoc, las lluvias acecharon a transeúntes y comerciantes de la calle Francisco I. Madero, quienes montaron guardia para evitar que el agua ingresara a sus locales.

En Coyoacán, personal de la alcaldía acudió a la unidad habitacional CTM Culhuacán, donde un árbol se cayó por las fuertes rachas de viento y la lluvia.

Por su parte, en la alcaldía Venustiano Carranza, la Brigada Segiagua atendió encharcamientos críticos en el cruce de Circuito y Formosa, en la colonia Aquiles Serdán.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantuvo la vigilancia extrema tras activar la Alerta Naranja y actualizar la Alerta Amarilla en diversas zonas de la capital debido al pronóstico de lluvias fuertes y persistentes.

Ante la contingencia, el gobierno desplegó el Plan Tlaloque, con personal en puntos estratégicos para agilizar la circulación y mitigar las inundaciones que, hasta el cierre de esta edición, continuaban afectando la movilidad de miles de capitalinos.

*mcam