En CCH apuestan por el diálogo y la atención a demandas por la vía institucional

En un contexto reciente de protestas y exigencias de mayor seguridad en los planteles, la directora general del Colegio de Ciencias y Humanidades, María Patricia García Pavón, delineó una gestión centrada en el diálogo con la comunidad, la atención de demandas por la vía institucional y el fortalecimiento de la formación docente.

En ese escenario, García Pavón afirmó que los paros registrados en distintos planteles responden en el fondo a intereses de carácter político y, en algunos casos, a grupos reducidos que han afectado a miles de estudiantes.

“Hay intereses de carácter político, internos y externos al Colegio y a la Universidad. Eso es lo primero que tenemos que reconocer para poder atenderlo”, señaló en entrevista.

Directora general del Colegio de Ciencias y Humanidades, María Patricia García Pavón. Eduardo Jiménez

La funcionaria asumió el cargo para el periodo 2026-2030 tras meses de tensión en la comunidad del CCH, con movilizaciones estudiantiles en varios planteles y en un entorno agravado por hechos de violencia, incluido el asesinato de un estudiante al interior del CCH Sur, lo que generó preocupación entre alumnos, docentes y familias.

Sobre el conflicto en el plantel Oriente, donde previamente se desempeñó como directora, sostuvo que el paro más prolongado no respondió únicamente a demandas legítimas, sino a la intervención de un grupo reducido.

CCH Oriente Excelsior

“No rebasaban cinco personas que afectaron a más de 13 mil estudiantes”, afirmó. Aun así, aseguró que su gestión mantuvo el diálogo abierto y priorizó la atención de las demandas por la vía institucional.

La directora reconoció que las exigencias de seguridad han sido constantes, particularmente en los entornos de los planteles, aunque subrayó que se trata de una responsabilidad compartida con autoridades de gobierno. En ese sentido, indicó que se continuará fortaleciendo la infraestructura interna, como sistemas de acceso, cámaras y botones de auxilio, en coordinación con la Rectoría.

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Respecto al asesinato ocurrido en el CCH Sur, lo vinculó a problemáticas más amplias, relacionadas con la salud mental y la normalización de la violencia.

“Tuvo que ver con gente de la propia comunidad y obedece a contextos vinculados con una cuestión de salud mental, pero también con grupos en redes sociales que promueven la violencia.”

Añadió que se ha reforzado la atención psicológica a estudiantes mediante programas institucionales, aunque también hizo un llamado a la corresponsabilidad familiar. “Tenemos un componente familiar que no podemos dejar de lado. Si no hay un trabajo conjunto, difícilmente vamos a poder resolver estas situaciones”, advirtió.

Integrar la inteligencia artificial a las aulas

En el plano académico, García Pavón adelantó que su administración buscará fortalecer los aprendizajes y avanzar en la integración de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, la cual —dijo— no será prohibida en las aulas.

“No se va a prohibir porque no se puede, pero sí se va a regular. La tarea es integrarla pedagógicamente.”

Destacó la importancia de la formación docente para el uso adecuado de la IA.

La directora insistió en que el modelo educativo del CCH se mantendrá como un sistema presencial, aunque complementado con recursos digitales y modalidades híbridas para apoyar el aprendizaje y la regularización académica.

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Finalmente, la directora hizo un llamado a la comunidad estudiantil a participar activamente en la vida del Colegio.

“Sí hay que exigir, pero también hay que aportar. La seguridad y la mejora del entorno escolar son responsabilidad de todos”, concluyó.

IECM