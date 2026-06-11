¿Qué se sabe del aficionado reportado como muerto en el inicio del Mundial?

Luego de difundirse el deceso de un aficionado en el Estadio Ciudad de México, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México aclaró que la personas, de origen extranjero, sufrió un presunto infarto en las inmediaciones del estadio; sin embargo, no falleció, pero se encuentra grave.

Aunque al momento no se han dado más detalles del incidente, en sus redes sociales, la dependencia capitalina indicó que fue atendido en el lugar, donde paramédicos de la Cruz Roja Mexicana realizaron la maniobra de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) hasta lograr su estabilización.

Posteriormente fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología (INC), donde sigue siendo atendido.

La persona recibió atención inmediata en el lugar y fue trasladada al Instituto Nacional de Cardiología en protocolo de estudio. Hasta el momento se encuentra en estado crítico y se realizan los estudios pertinentes”.

La Secretaría de Salud capitalina indicó que su traslado se realizó en coordinación con las autoridades federales.

Previamente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México había informado que el hombre fue atendido por la emergencia médica, en la que también participó personal del estadio.

Personal de la SSC, en coordinación con los servicios médicos privados al interior del Estadio, atendieron a un hombre extranjero que sufrió un infarto, el cual fue trasladado a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable”.

Las autoridades de seguridad detallaron que el hombre de aproximadamente 80 años de edad se desvaneció en la Rampa 2 de dicho recinto. Al parecer se trató de un evento cardiaco.

Inmediatamente fue trasladado al Instituto Nacional de Cardiología en la zona de hospitales, donde la SSC CDMX lo reporta como estable.