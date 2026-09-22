Aumentan 59% acuerdos reparatorios para resolver denuncias en CDMX

La resolución de denuncias a través de acuerdos reparatorios aumentó 59.8 por ciento, del 1 de enero al 15 de septiembre del año en curso, en comparación con los datos del mismo periodo de 2025.

El año pasado se concretaron tres mil 553 acuerdos reparatorios, mientras que en 2026 van cinco mil 678 a través de Mecanismos de Solución de Controversias, mientras que en 2024 fueron dos mil 540.

En conferencia de prensa, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde dijo que los principales delitos que alcanzan este tipo de resoluciones, sin la necesidad de llegar a un juicio, son:

Amenazas, que ocupa el primer lugar

Seguido por fraude

Abuso de confianza

Daño a la propiedad

Robo

Lesiones

Despojo Daño a la propiedad culposo y doloso

Comentó que el monto de las reparaciones del daño asciende a dos mil 251 millones de pesos, con una atención a 35 mil 200 personas usuarias y ocho mil 279 víctimas.

Esa es la meta interna que tenemos y en lo cual estamos trabajando e incentivando", comentó al dar la glosa de su informe mensual.

En mayo de 2023, Excélsior publicó que los acuerdos reparatorios en la Ciudad de México aumentaron en 2022, al pasar de dos mil 393 en 2021 a dos mil 504, mientras que el monto económico involucrado creció de 139 millones a 339 millones de pesos.

Foto: Especial

De acuerdo con datos de la fiscalía capitalina, los delitos que más recurrieron a este mecanismo fueron:

Amenazas: mil 300 acuerdos acumulados

Daño a la propiedad: mil 151

Fraude: 726

Abuso de confianza: 588

Despojo: 252

También aumentaron los acuerdos relacionados con homicidio, que pasaron de 32 a 79; con lesiones, de 63 a 176 entre 2021 y 2022.

La figura forma parte de la justicia restaurativa y permite reparar el daño a la víctima, sin llegar a un juicio oral. Para acceder a ella, el imputado debe reconocer su responsabilidad y cubrir la reparación acordada.

Entre diciembre de 2018 y marzo de 2022, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reportó 574.4 millones de pesos pagados mediante acuerdos reparatorios, convirtiéndolos en el mecanismo de justicia restaurativa con mayor monto de reparación del daño.