Activistas en Estela de Luz piden atender graves problemas sociales y ambientales

Con una gran manta desplegada en lo alto de la Estela de Luz, más de cien organizaciones y redes de la sociedad civil de México y Estados Unidos se unieron para enviar un llamado al gobierno con el fin de que atienda “las agudas problemáticas sociales y ambientales que aquejan al país, en lugar de concentrarse únicamente en el mundial de futbol”.

Activistas llegan a la Estela de Luz Greenpeace México

A dos días de la inauguración de la Copa del Mundo, activistas de Greenpeace México, denunciaron que los temas de migración, desapariciones, violencia, despojo, desplazamientos forzados y justicia ambiental son ignorados y que los intereses comerciales del T-MEC se ponen por encima de las personas.

Activistas llegan a la Estela de Luz

Esto también está en juego…

Activistas llegan a la Estela de Luz

“Esto también está en juego. El mundo está viendo”, fue el mensaje enviado al Gobierno de México.

Activistas llegan a la Estela de Luz

Las organizaciones convocantes, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Project Worldcup Spotlight y redes binacionales como el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC, alzaron la voz para expresar su rechazo a la asignación de recursos millonarios para la celebración de la justa deportiva y demandaron atención a la grave crisis ambiental y de derechos humanos existente en la región.

Activistas llegan a la Estela de Luz

“Mientras que el Gobierno de México anunció inversiones por hasta dos mil millones de pesos para infraestructura en movilidad en las tres ciudades sede y el despliegue de 100 mil elementos de seguridad pública, además de muchos otros gastos de los estados para asegurar el desarrollo de este evento, no existe ninguna consideración por las necesidades urgentes que aquejan a la sociedad mexicana.

133 mil personas desaparecidas en México

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Con más de 133 mil personas desaparecidas en México, es urgente atender las necesidades derivadas de la desaparición forzada, garantizando el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos y la protección integral de las mujeres buscadoras que realizan esta labor frente a riesgos, amenazas y violencias.

Asimismo, parar las redadas inhumanas y criminales del Instituto Nacional de Migración en México y la Agencia de Enforzamiento de Inmigración (ICE) en Estados Unidos y proteger y asegurar la inclusión de las más de 190 mil personas deportadas mexicanas y cerca de 13 mil personas deportadas a México de otras nacionalidades”, manifestaron.

En conferencia conjunta, las organizaciones alertaron que la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, no debería ser para beneficiar a billonarios y corporaciones, sino a las personas trabajadoras, la naturaleza, la agricultura y a los derechos humanos, que tienen que estar al centro de la relación comercial entre los tres países.