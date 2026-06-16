Activan Alerta Amarilla en CDMX por intensas lluvias y caída de granizo HOY

Este martes 16 de junio la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo en al menos 11 alcaldías de la capital del país.

La dependencia capitalina ha señalado a través de sus redes sociales que por intensificación de lluvias fuertes y por granizo para esta tarde y noche, hay Alerta en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A Madero (GAM)

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

ALERTA AMARILLA

Cuando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa una Alerta Amarilla por lluvias, básicamente avisa que viene lluvia suficientemente fuerte como para provocar algunos problemas en calles, avenidas y zonas bajas, aunque todavía no se considera un escenario grave o de emergencia mayor.

dfg Foto: Especial

La alerta se activa normalmente cuando se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo y rachas de viento.

Una Alerta Amarilla significa que la ciudad puede empezar a complicarse con encharcamientos, tráfico mucho más lento, árboles o ramas débiles que podrían caer, alcantarillas saturadas y algunas afectaciones en el transporte. También es común que el Metro y vialidades principales se ralenticen cuando la lluvia pega más fuerte en las horas pico.

La SGIRPC recomienda: No tirar basura para evitar que se tapen coladeras, retirar objetos que puedan caer de azoteas o balcones, manejar con mucha precaución porque el pavimento se vuelve resbaloso, apartarse de postes y árboles durante tormentas eléctricas y no intentar cruzar calles inundadas. También aconsejan mantenerse atentos a actualizaciones oficiales porque la alerta puede subir de nivel si la tormenta empeora.

En CDMX e inundaron la Calzada Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur, Calzada Ignacio Zaragoza, la Autopista México-Puebla, Axel Sánchez

En la escala de alertas de la ciudad, la Amarilla es un nivel preventivo-intermedio. Arriba vienen la Naranja y la Roja, que ya hablan de lluvias mucho más intensas, inundaciones severas o riesgos mayores para la población. Y la más alta de las alertas es la Púrpura.