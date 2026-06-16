Activan Alerta Amarilla en CDMX por intensas lluvias y caída de granizo HOY
La lluvia provocará problemas en calles, avenidas y zonas bajas; habrá encharcamientos, tráfico mucho más lento, árboles y ramas débiles que podrían caer.
Este martes 16 de junio la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes y caída de granizo en al menos 11 alcaldías de la capital del país.
La dependencia capitalina ha señalado a través de sus redes sociales que por intensificación de lluvias fuertes y por granizo para esta tarde y noche, hay Alerta en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Cuajimalpa
- Gustavo A Madero (GAM)
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
ALERTA AMARILLA
Cuando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa una Alerta Amarilla por lluvias, básicamente avisa que viene lluvia suficientemente fuerte como para provocar algunos problemas en calles, avenidas y zonas bajas, aunque todavía no se considera un escenario grave o de emergencia mayor.
La alerta se activa normalmente cuando se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo y rachas de viento.
Una Alerta Amarilla significa que la ciudad puede empezar a complicarse con encharcamientos, tráfico mucho más lento, árboles o ramas débiles que podrían caer, alcantarillas saturadas y algunas afectaciones en el transporte. También es común que el Metro y vialidades principales se ralenticen cuando la lluvia pega más fuerte en las horas pico.
La SGIRPC recomienda: No tirar basura para evitar que se tapen coladeras, retirar objetos que puedan caer de azoteas o balcones, manejar con mucha precaución porque el pavimento se vuelve resbaloso, apartarse de postes y árboles durante tormentas eléctricas y no intentar cruzar calles inundadas. También aconsejan mantenerse atentos a actualizaciones oficiales porque la alerta puede subir de nivel si la tormenta empeora.
En la escala de alertas de la ciudad, la Amarilla es un nivel preventivo-intermedio. Arriba vienen la Naranja y la Roja, que ya hablan de lluvias mucho más intensas, inundaciones severas o riesgos mayores para la población. Y la más alta de las alertas es la Púrpura.