Preparan operativo para recibir a 500 mil turistas por Día de Muertos

El gobierno de la Ciudad de México proyecta la llegada de más de 500 mil turistas y visitantes a la capital durante las festividades de Día de Muertos, por lo que se alista un operativo de movilidad para dichas actividades.

Como parte del despliegue operativo y cultural, la Secretaría de Movilidad (Semovi), encabezada por Héctor Ulises García Nieto, coordinará los dispositivos de tránsito y transporte público para facilitar el flujo ciudadano en el corredor del Paseo de la Reforma.

La agenda metropolitana contempla cerca de cinco mil actividades diarias, de las cuales destacan los recorridos hacia el Bosque de Chapultepec. En este tramo, que abarca desde la glorieta del Ángel de la Independencia hasta la zona del Auditorio Nacional y las inmediaciones del bosque, se exhiben 208 alebrijes monumentales coordinados por el Museo de Arte Popular, los cuales permanecerán expuestos hasta el próximo 8 de noviembre para el disfrute de las familias capitalinas.

Es una de las épocas más vitales, hay cerca de cinco mil actividades al día en la época del Día de Muertos. Esperamos más de medio millón de turistas y visitantes en esta ciudad, conde habrá una Marcha de Zombies, ¿qué no habrá?", celebró la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero.

Adicionalmente, la oferta recreativa en el eje Reforma-Chapultepec incorpora la instalación artística de gran formato "Camino a la Luz", compuesta por túneles luminosos y esculturas monumentales.

Las autoridades locales informaron que la red de autobuses turísticos, como Turibús y Capital Bus, operará con rutas especiales para conectar los corredores culturales con las diferentes alcaldías de la metrópoli.