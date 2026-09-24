Últimos días para el cobro de la Pensión del Bienestar

Este jueves 24 y viernes 25 de septiembre concluye el pago de los apoyos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de las Pensiones y Programas para el Bienestar. La dispersión monetaria, que inició desde el pasado 1 de septiembre, concluye de forma definitiva entre hoy y mañana para dar cobertura a la totalidad de los padrones beneficiados.

La distribución de los fondos bancarios dirigidos a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad, madres trabajadoras y sembradores de Sembrando Vida se realiza conforme al calendario por letra inicial del primer apellido. Las autoridades recordaron que hoy concluye la atención para los apellidos que inician con T, U y V, mientras que mañana viernes finaliza formalmente el proceso para las iniciales W, X, Y y Z.

En este ejercicio 2026, los apoyos bimestrales asignados son de 6 mil 400 pesos para adultos mayores; 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años; 3 mil 300 pesos para personas con discapacidad; y mil 650 pesos para el programa de Madres Trabajadoras. En tanto, las y los integrantes de Sembrando Vida perciben su jornal mensual de 6 mil 450 pesos.

A través de la Tarjeta Bienestar, el depósito se otorga de manera directa y sin intermediarios. Los derechohabientes que acudan durante estos últimos dos días podrán retirar efectivo sin cobro de comisiones en ventanillas o cajeros del Banco del Bienestar, o bien utilizar la tarjeta en establecimientos comerciales. El calendario completo sigue disponible en gob.mx/bienestar