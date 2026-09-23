Lidera Beatriz Mojica consolidación de la alianza Morena-PVEM en Guerrero

Como parte del despliegue político para consolidar la estructura de Morena en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en la entidad, encabezó una importante reunión de trabajo con la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), representada por Karen Castrejón Trujillo.

En el centro de la estrategia política rumbo al fortalecimiento territorial en el estado, Mojica Morga destacó que la alianza con el Partido Verde representa un pilar determinante para dar continuidad a los proyectos del movimiento en la región. Durante el encuentro, la morenista enfatizó su convicción de edificar un proyecto incluyente y centrado en las necesidades del pueblo guerrerense.

“La unidad se construye todos los días con coincidencias, trabajo en equipo y afecto fraterno. Sabemos que cuando sumamos voluntades, nuestro movimiento se fortalece”, aseveró Beatriz Mojica al refrendar la cohesión con sus aliados estratégicos.

Este diálogo institucional de la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación en Guerrero se suma a los acercamientos constantes que sostiene con diversos actores y liderazgos de la entidad. Con ello, Beatriz Mojica busca afianzar la organización de base, garantizar la cohesión interna y asegurar el respaldo social en el territorio guerrerense.