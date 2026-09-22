Ante amenaza de huracán Polo, Evelyn Salgado activa protocolo de prevención en Guerrero

Ante el avance del huracán Polo frente a las costas del Pacífico mexicano, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, instruyó desplegar un operativo de monitoreo permanente e implementar medidas preventivas para salvaguardar a las familias guerrerenses. Desde el Centro de Monitoreo estatal, la mandataria dio seguimiento a la trayectoria del ciclón y subrayó que las acciones tempranas buscan proteger la vida, la integridad y el patrimonio de la población.

Durante un mensaje en el que estuvo acompañada por autoridades de los tres órdenes de gobierno, Salgado Pineda hizo un llamado enfático a la ciudadanía a no confiarse y atender de inmediato las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

“Tenemos que extremar precauciones, aunque a veces parezcan acciones o medidas exageradas. Para salvaguardar la integridad, la vida y el patrimonio de las y los guerrerenses, no hay exageración”, afirmó la titular del Ejecutivo estatal.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, las bandas nubosas de Polo generarán precipitaciones de moderadas a intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en la franja costera. Los efectos más severos se prevén inicialmente en la Costa Chica y el puerto de Acapulco, extendiéndose gradualmente hacia la Costa Grande. Por ello, el Consejo Estatal de Protección Civil permanece en sesión permanente junto a las Fuerzas Armadas y los sistemas DIF.

En el ámbito de la seguridad, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz reforzó el patrullaje preventivo en las zonas prioritarias de Acapulco para inhibir posibles actos de rapiña y asegurar los inmuebles de las familias evacuadas. Asimismo, las autoridades confirmaron la habilitación de refugios temporales en los municipios con mayor riesgo.

Respecto a la suspensión de actividades escolares, la gobernadora precisó que la determinación final se comunicará oportunamente a través de los canales institucionales, de acuerdo con la evolución técnica del fenómeno meteorológico.

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos exhortó a la población a no bajar la guardia pese a los lapsos de cielo despejado. Las proyecciones ubican el centro del huracán Polo a 335 kilómetros al sur de Zihuatanejo, con vientos máximos sostenidos de 270 km/h, por lo que el gobierno estatal mantendrá las alertas activadas en todo el litoral guerrerense.