IMSS informa avances en la investigación de los casos de la UCIN en Durango

En seguimiento a los avances en la investigación sobre los casos registrados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 en Durango, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que un equipo de su nivel central sostuvo reuniones individuales con cuatro de los cinco núcleos familiares de los recién nacidos fallecidos.

Durante dichos encuentros, encabezados por la doctora Alva Santos Carrillo, directora de Prestaciones Médicas, y Jorge Marengo, titular de Derechos Humanos del IMSS a nivel Central, se hizo entrega de los expedientes clínicos solicitados y se explicaron formalmente los resultados obtenidos hasta la fecha.

Además, el Instituto priorizó la atención directa a los deudos bajo la premisa de garantizar su derecho a conocer la información antes que cualquier otra instancia, mientras que a la quinta familia se le reiteró la disposición de entablar el diálogo e integrar el seguimiento en el momento que lo decida.

Ante las dudas, inquietudes y molestias manifestadas por los padres durante las sesiones, las autoridades de la institución asumieron el compromiso de tomar cada testimonio con absoluta seriedad.

El Instituto precisó que la investigación no se realiza de forma aislada, sino mediante un esfuerzo multidisciplinario y coordinado con diversas autoridades federales y del estado de Durango, entre las que destacan la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Dirección General de Epidemiología, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE), la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios, los Servicios de Salud locales y el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Asimismo, la representación institucional expresó que respeta el derecho de las familias a presentar las denuncias correspondientes y mantiene la plena colaboración con la Fiscalía General de la República en los requerimientos que solicite el proceso legal. El IMSS reiteró sus condolencias a los cinco núcleos familiares y ratificó el compromiso de brindar un acompañamiento constante durante el desarrollo de los peritajes.