Multan a Uber, Didi e InDrive en Jalisco y aseguran 41 motos por llevar pasajeros

La Secretaría de Transporte de Jalisco (SETRAN) metió el freno de mano a las plataformas digitales que ofrecen viajes de pasajeros en motocicleta, un esquema que opera fuera del marco legal en la entidad. Para poner un alto a esta práctica en las calles del estado, la dependencia precisó que «para proteger la seguridad vial de las personas usuarias del transporte la Secretaría de Transporte (SETRAN), mantiene un operativo especial de vigilancia para inhibir el traslado de pasajeros en motocicletas a través de plataformas digitales, una actividad que, acorde a la normatividad vigente en la materia, no está permitida en Jalisco».

Los patrullajes e inspecciones de los agentes de vialidad ya dejaron las primeras unidades remitidas a los depósitos vehiculares tras ser sorprendidas en flagrancia. Durante las supervisiones en la zona metropolitana, la autoridad confirmó que «el equipo de Supervisión al Transporte Público de SETRAN realiza constantemente supervisiones a motocicletas, por lo que se retiraron 41 unidades de circulación, con la aplicación del mismo número de infracciones».

El castigo económico para quienes presten el servicio de manera irregular busca desincentivar que los motociclistas se sumen a estas plataformas de movilidad. Sobre el golpe al bolsillo de los conductores, la SETRAN advirtió que «la sanción por dicha conducta para el conductor de la unidad puede ascender hasta 22 mil 628 pesos y el retiro de la unidad que presta el servicio».

Las acciones regulatorias escalaron directamente hasta los corporativos tecnológicos tras ignorar los apercibimientos por escrito emitidos desde el año pasado. Al respecto, el organismo estatal puntualizó que «SETRAN emitió hoy sanciones económicas para Uber, Didi e Indrive, que ascienden hasta las 200 U.M.A.S —22 mil 628 pesos, aproximadamente—, por ofrecer dicho servicio, toda vez que en reiteradas ocasiones se les ha informado y notificado por escrito —desde el 9 de octubre de 2025—, que es ilegal en Jalisco».

Ante la embestida administrativa, una de las aplicaciones trasnacionales accedió a apagar esta función para los usuarios dentro del territorio jalisciense. La autoridad dio a conocer que «la empresa Indrive, se comprometió a suspender en un plazo de 24 horas la opción del servicio de transporte de pasajeros en motocicleta en Jalisco».

Las alertas en materia de seguridad pública se encendieron luego de registrarse la comisión de un delito a bordo de un vehículo vinculado a esta modalidad de viaje. Sobre esta situación, la dependencia reveló que «una motocicleta utilizada en hechos delictivos la semana anterior, prestaba el servicio de transporte en dicha plataforma».

El llamado del Gobierno estatal apunta a evitar que la ciudadanía aborde este tipo de unidades por los riesgos que implica en materia de protección civil. En su mensaje público, la dependencia enfatizó que «reitera el llamado de atención a las empresas para que se abstengan de ofrecer u operar estos servicios, así como la recomendación a la ciudadanía a que evite utilizarlos, ya que representan un riesgo para las y los usuarios, así como a la seguridad vial en general».

Las autoridades viales exhortaron a los repartidores y motociclistas a no caer en prácticas que pongan en riesgo su patrimonio y su vida. La SETRAN subrayó que «exhorta a los conductores de motocicletas a abstenerse de participar en este tipo de prácticas, ya que, además de comprometer su integridad física y la de la persona pasajera, se exponen a sanciones legales y administrativas».

Los canales de comunicación ciudadana quedaron abiertos para recibir denuncias sobre la operación de estas plataformas o anomalías en las calles. Para dar seguimiento a los reportes, el organismo detalló que «ante cualquier irregularidad en los servicios de transporte público, se invita a reportar el hecho a los números telefónicos 33-3819-2419 y 33-3819-2426, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas».