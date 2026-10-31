Texas imputa a agente del ICE por atropellar a migrante mexicano en Houston

Un gran jurado de Texas formalizó la imputación penal contra Mario Alberto Morales, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras atropellar con su vehículo a Miguel Parra-Hernández, un migrante mexicano indocumentado, durante un operativo en Houston. Morales enfrenta cargos por agresión con agravantes con un arma de fuego o de fuerza —en este caso, su propio automóvil—, delito que en la ley local equivale a agresión con arma blanca por el uso del vehículo como fuerza letal.

El fiscal del condado de Harris, Sean Teare, confirmó la emisión de la orden de arresto tras presentar pruebas contundentes recopiladas el 10 de octubre de 2025. Ese día, Morales confundió el vehículo de Parra-Hernández con el de su objetivo original. Cuando la víctima bajó a pie, el agente lo embistió agresivamente con un Jeep sin distintivos. Mientras la víctima sufría múltiples fracturas en el suelo, Morales admitió en su cámara corporal haberlo atropellado; sin embargo, en su llamada al 911 mintió asegurando que el migrante había chocado contra su coche.

Durante la investigación también se reveló que Morales transportaba a dos detenidos sin cinturón de seguridad en el asiento trasero durante la persecución. Teare señaló además fallas severas en el perfil del agente, contratado durante la ola de reclutamiento acelerado promovida por la administración Trump en agosto de 2025 para concretar deportaciones masivas.

Por su parte, un portavoz del ICE calificó la acusación penal de "maniobra política", afirmando que las denuncias son temerarias y defendiendo el profesionalismo de sus elementos.

El caso representa un desafío jurídico complejo para las autoridades texanas debido a la cláusula de supremacía de la Constitución estadounidense, la cual suele proteger a los agentes federales del procesamiento estatal si alegan actuar en cumplimiento de sus deberes. Actualmente, Parra-Hernández permanece bajo custodia del ICE en un centro de rehabilitación mientras se recupera de sus lesiones graves.