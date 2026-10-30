Rojo de la Vega destaca la detención del presunto “mata perros”, gracias a las pruebas aportadas

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, reafirmó su compromiso de mantener una estricta coordinación institucional con el Gobierno de la Ciudad de México para atender las demandas prioritarias de seguridad en la demarcación. Al arribar a la Jefatura de Gobierno a las seis de la mañana para participar en la mesa de evaluación en la materia, la edil dejó en claro que el trabajo conjunto con el gabinete capitalino es fundamental para garantizar la tranquilidad de residentes y visitantes.

A su llegada al Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Rojo de la Vega resaltó el impacto inmediato de la colaboración institucional, destacando la aportación sustancial de elementos probatorios que su administración entregó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Esta labor de acopio e integración de evidencia —que incluyó fotografías, videos y testimonios recopilados por la alcaldía— resultó determinante para lograr la detención del presunto agresor de animales en la colonia Condesa.

"Nos vamos a coordinar siempre que se trate de buscar el bien de las familias de Cuauhtémoc y de quienes nos visitan... Me están informando que, gracias a todas las pruebas, todas las fotos, todos los videos que llevamos ayer a la fiscalía, se logró la detención del presunto 'mata perros'...", puntualizó la gobernante.

La alcaldesa subrayó que la procuración de justicia e investigaciones efectivas avanzan más rápido cuando las alcaldías actúan como puente activo entre la ciudadanía y las autoridades persecutoras del delito. Con la entrega oportuna de estas pruebas a la Fiscalía, la alcaldía Cuauhtémoc no solo facilitó el arresto del implicado, sino que sentó un precedente en la protección del entorno urbano y el bienestar animal.

Finalmente, Alessandra Rojo de la Vega sostuvo que continuará asistiendo a las reuniones matutinas de seguridad para señalar directamente los "focos rojos" de cada sector de la demarcación y dar seguimiento a los avances de la fiscalía en los casos que afectan a la comunidad.