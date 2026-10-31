Participación masiva de docentes en la consulta para desaparecer la Usicamm: SEP

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, celebró la alta participación de maestras y maestros de todo el país en la consulta nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Durante un recorrido por la Escuela Secundaria No. 319 Cuauhtémoc, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, donde participó en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), el titular de la SEP destacó que el magisterio nacional ha respondido con un ejercicio democrático inédito para definir su propio futuro laboral.

Ante directivos y docentes, Delgado Carrillo dialogó sobre el funcionamiento de la plataforma digital y los mecanismos de contratación, promoción y estímulos salariales. Señaló que entre las propuestas más recurrentes del gremio destacan valorar la formación académica, las evaluaciones, los años de servicio y eliminar requisitos obsoletos, además de transparentar los procesos de promoción vertical y horizontal.

El funcionario federal subrayó que el objetivo central es construir un esquema más justo que garantice el bienestar del magisterio y, simultáneamente, fortalezca los aprendizajes de las y los alumnos.

“Se trata de que ustedes mismos decidan el manejo de los derechos laborales y las evaluaciones con absoluta transparencia”, puntualizó.

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública recordó que la plataforma digital habilitada para este proceso permanecerá abierta hasta el domingo 1 de noviembre. No obstante, se exceptúan los estados de Tlaxcala, San Luis Potosí y Veracruz, entidades donde el ejercicio participativo concluirá el próximo martes 3 de noviembre.

Tras la conclusión de este ejercicio y el análisis de los resultados, la administración federal integrará las propuestas para estructurar una nueva relación entre el Estado y el magisterio. Con base en ello, la Presidenta de México presentará formalmente una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión.

Durante su visita a la secundaria en Iztapalapa, el secretario también atestiguó buenas prácticas escolares, como la prohibición del uso de teléfonos celulares —vigente desde hace tres años por acuerdo interno—, recorrió una ofrenda de Día de Muertos dedicada a la cultura wixárika y reconoció los avances del programa ABC de las Emociones.