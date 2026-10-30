CFE consolida solidez financiera y operativa al tercer trimestre de 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró un sólido desempeño operativo y financiero al cierre del tercer trimestre de 2026, respaldado por la disciplina presupuestal, la eficiencia en el manejo de sus insumos y el fortalecimiento de sus indicadores de liquidez y solvencia.

De acuerdo con el informe de la Empresa Pública del Estado, el margen EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) ascendió a 164,128 millones de pesos. Esta cifra equivale al 31.7% de margen, con lo cual la compañía hila seis trimestres consecutivos ubicándose por encima del umbral del 30%. Por su parte, la utilidad de operación alcanzó los 90,511 millones de pesos, con un margen operativo del 17.5%.

En materia operativa, el volumen de energía comercializada por la CFE experimentó un incremento del 3.4% en comparación con el año anterior. A la par, una gestión optimizada permitió reducir un 6.3% los costos asociados a energéticos y combustibles. Esta compensación amortiguó el alza del 1.3% en los costos totales, provocada principalmente por actualizaciones actuariales en obligaciones laborales y ajustes en remuneraciones al personal. Asimismo, la empresa reportó reducciones del 1.2% en mantenimiento, materiales y servicios generales, así como una baja del 15.9% en impuestos y derechos.

La disciplina en la gestión de pasivos se tradujo en una disminución del 6.8% en los gastos por intereses y un recorte del 27.5% en otros gastos financieros netos. La utilidad neta acumulada se situó en 24,313 millones de pesos. La variación respecto al periodo anterior respondió a una menor utilidad cambiaria en la valuación de deuda en moneda extranjera, efecto de carácter contable que no implicó una salida de efectivo.

En el balance general, la posición de liquidez se fortaleció notablemente. Al 30 de septiembre de 2026, el efectivo y sus equivalentes ascendieron a 190,229 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 30% respecto al cierre de 2025, mientras que el activo circulante avanzó un 21.6% para ubicarse en 315,191 millones de pesos.

En contraste, la deuda a corto plazo disminuyó un 4.3%, reduciéndose de 82,809 a 79,288 millones de pesos, lo que alivia las presiones de liquidez inmediatas. A su vez, el apalancamiento financiero bajó de 58.6% a 52.2%, reduciendo en 6.4 puntos porcentuales la proporción de pasivos sobre activos.

Con estos resultados, la CFE reafirma su solvencia para sostener los compromisos de inversión contemplados en su Programa de Desarrollo 2026-2030 y garantizar el suministro eléctrico nacional.