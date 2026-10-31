Sheinbaum concluye reconstrucción en Hidalgo con inversión de 8 mil mdp

El Gobierno de México concluyó formalmente la entrega de apoyos para la reconstrucción en el estado de Hidalgo tras las severas afectaciones causadas por la vaguada monzónica de octubre de 2025. Durante un acto encabezado en la capital hidalguense, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó tarjetas bancarias para la reubicación de viviendas a dos mil 259 familias afectadas, lo que eleva el monto global destinado a la entidad a casi ocho mil millones de pesos.

La mandataria federal destacó que la atención a la emergencia en la región comprendió diversas fases, desde la respuesta inmediata con víveres y apertura de caminos, hasta la entrega directa de enseres domésticos y recursos económicos para la reconstrucción de infraestructura prioritaria, como puentes, presas y sistemas de agua potable.

"El día de hoy podemos decir que estamos cerrando la reconstrucción para el estado de Hidalgo. Son cerca de ocho mil millones de pesos destinados para el pueblo de Hidalgo, para este momento tan difícil, totalmente transparente y directo, a través del Banco del Bienestar", afirmó Sheinbaum Pardo.

En su intervención, la jefa del Ejecutivo precisó que cada familia acreedora a la reubicación recibirá un subsidio total de 400 mil pesos, el cual se distribuirá en tres entregas directas. El objetivo es permitir que los beneficiarios gestionen la construcción de sus viviendas en zonas de menor riesgo hidrometeorológico. Sheinbaum subrayó que más de 105 mil familias resultaron con daños por las lluvias de 2025 en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, de las cuales 35 mil corresponden únicamente al territorio hidalguense.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, detalló que la entrega de tarjetas efectuada este viernes en Pachuca representa una dispersión de 900 millones de pesos distribuidos en 228 localidades de 23 municipios hidalguenses. Asimismo, adelantó que el programa de reubicación se extenderá en los próximos días a los estados vecinos de Puebla y Veracruz, donde se otorgarán 436 y 600 apoyos adicionales, respectivamente, para alcanzar un total de tres mil 295 familias beneficiadas en las tres entidades.

En el encuentro, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, reconoció el trabajo coordinado de la administración federal desde el inicio de la contingencia, destacando los operativos aéreos que incluyeron 33 helicópteros y más de 900 vuelos para brindar ayuda humanitaria en zonas incomunicadas. Por su parte, beneficiarios locales manifestaron su agradecimiento por la entrega oportuna de los fondos para el patrimonio familiar.