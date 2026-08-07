Pide PVEM reforzar combate a delitos ambientales tras operativo en San Luis Potosí

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) celebró el reciente rescate de cinco ejemplares de vida silvestre y el aseguramiento de cuatro piezas de taxidermia en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, derivado de un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La fuerza política destacó que este caso —donde la FGR abrió una carpeta de investigación por delitos contra la biodiversidad— demuestra que la colaboración interinstitucional resulta indispensable para frenar las agresiones al medio ambiente y garantizar la persecución efectiva de los responsables de este delito.

En este contexto, el Partido Verde recordó su propuesta para que la Guardia Nacional brinde acompañamiento obligatorio a los inspectores ambientales cuando enfrenten obstáculos o situaciones de riesgo en sus diligencias de campo. De acuerdo con el partido, respaldar legal y operativamente a las autoridades ecológicas agiliza las inspecciones y fortalece la vigilancia en todo el territorio nacional.

Finalmente, el PVEM enfatizó que integrar a la Guardia Nacional en tareas de inspección y protección ecológica permite consolidar la seguridad ambiental como una política pública estratégica, al reconocer que la protección de los recursos naturales del país requiere una mayor coordinación interinstitucional.