Pide Partido Verde mantener subsidio a la tenencia en la CDMX para el Paquete Económico 2027

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México, encabezado por su dirigente local Jesús Sesma Suárez, hizo un llamado directo a las autoridades capitalinas y legisladores para garantizar la continuidad de los beneficios y subsidios fiscales vigentes en el pago de la tenencia vehicular rumbo a la negociación del Paquete Económico 2027. La postura partidista busca mitigar la presión financiera sobre los hogares capitalinos y proteger de manera directa el patrimonio e ingreso de los contribuyentes de la metrópoli.

El líder ecologista capitalino subrayó que durante el ejercicio fiscal de 2026 se logró un avance sustancial al actualizar, por primera vez en 13 años, el límite del valor de los vehículos elegibles para obtener el subsidio. Dicha modificación presupuestal amplió el tope comercial de 250 mil a 638 mil pesos, una medida que adecuó con amplio realismo el esquema tributario frente al continuo incremento que han experimentado los precios de los automóviles en el mercado nacional durante los últimos años.

De acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con corte al 15 de mayo de 2026, un total de un millón 287 mil 732 contribuyentes recibieron eficazmente este beneficio. A decir de Sesma Suárez, este alcance masivo confirma la urgencia de sostener políticas fiscales sensibles a las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía, especialmente de quienes emplean su unidad vehicular como herramienta fundamental de trabajo o medio indispensable de transporte cotidiano.

De cara al próximo debate presupuestal en el recinto del Congreso de la Ciudad de México, la dirigencia ecologista consideró indispensable evaluar la permanencia de estos incentivos. Indicó que la política impositiva de la capital debe actuar con flexibilidad para responder a las dinámicas económicas actuales, manteniendo siempre un equilibrio adecuado con los requerimientos de recaudación de las arcas públicas.

“No se trata de privilegios, se trata de justicia fiscal. La tenencia no debe convertirse en una carga excesiva para quienes solo buscan movilidad y estabilidad para sus familias”, afirmó tajante el dirigente político.

Finalmente, el Partido Verde en la capital reiteró que impulsará esquemas tributarios equitativos que faciliten el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales sin imponer cargas desproporcionadas a la población.