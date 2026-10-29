República educadora y humanista: defiende Mario Delgado la transformación educativa ante San Lázaro

Al comparecer ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, afirmó que la política educativa federal coloca como eje central a las personas, las comunidades y el bienestar colectivo para consolidar una República soberana, humanista y científica.

Ante legisladoras y legisladores de diversas fracciones parlamentarias, el funcionario federal inició su intervención externando sus condolencias por el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, reconociendo su legado histórico en la lucha democrática de México.

Posteriormente, Delgado Carrillo desglosó los ejes prioritarios de su gestión, destacando el despliegue de los programas de bienestar y la cobertura universal de becas. Informó que, durante 2026, el sistema de Becas para el Bienestar beneficia a 22 millones de estudiantes desde preescolar hasta educación superior mediante esquemas como las becas Rita Cetina, Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

“Que nadie se quede sin estudiar por carencias económicas. Por primera vez en la historia de México, todas y todos los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria públicas llevan una beca bajo el brazo”, aseveró el titular de la SEP.

Avances en infraestructura, salud y regulación digital

En materia de infraestructura escolar, el secretario destacó que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) ha intervenido más de 73 mil planteles —incluyendo la totalidad de los bachilleratos públicos del país—, beneficiando a 8.8 millones de alumnos. Asimismo, resaltó la distribución oportuna de más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos (LTG) para el ciclo escolar 2026-2027 bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Uno de los anuncios con mayor eco político fue el referente a la regulación de dispositivos móviles en las aulas. Delgado Carrillo recordó que a partir del próximo 3 de noviembre entrarán en vigor los lineamientos acordados por unanimidad con las 32 entidades federativas. Con estas medidas se restringirá el uso de celulares en primarias y secundarias públicas y privadas durante la jornada escolar, mientras que en bachillerato se fomentará un uso pedagógico responsable y en educación superior una ciudadanía digital crítica. La decisión, apuntó, se fundamentó en una consulta donde cerca del 80 por ciento de los docentes reportaron problemas de atención en clases.

Cobertura en media superior y superior

En el rubro de educación media superior, el funcionario indicó que el Bachillerato Nacional impulsa la creación de 485 acciones para generar más de 156 mil espacios educativos este año, meta que se complementa con el éxito de la estrategia Mi Derecho, Mi Lugar, la cual ha permitido que el 99 por ciento de los aspirantes en el Valle de México y 17 entidades del país accedan a alguna de sus primeras opciones sin la aplicación de exámenes de selección tradicionales.

Para el nivel superior, reportó la integración de 245 mil nuevos alumnos en colaboración con universidades públicas, la apertura de sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y la expansión de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG), con miras a cumplir la meta sexenal de 800 mil nuevos lugares hacia 2030.

Reivindicación del magisterio

Finalmente, el titular de la SEP reconoció el rol indispensable de las maestras y los maestros en la transformación nacional. Informó que en 2026 se concretaron 200 mil nuevas basificaciones, acumulando 1.2 millones de plazas regularizadas desde 2018. En cumplimiento al compromiso presidencial de suprimir la USICAMM, Delgado ratificó el desarrollo de una consulta nacional abierta para que el magisterio defina de manera directa el nuevo modelo de contratación y promoción profesional.