Corren por el jaguar: WWF alista la Carrera Panda en Chapultepec

Los jaguares son grandes felinos reconocidos por su fuerza y belleza pero lamentablemente enfrentan la pérdida y fragmentación de su hábitat, el conflicto con humanos y la caza furtiva.

Para contribuir a frenar estas amenazas el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF México), creó la carrera Panda, edición Jaguar, una iniciativa deportiva que invita a las familias a ponerse en movimiento por la naturaleza y sumarse a su misión de traer la naturaleza de vuelta.

Los recursos que se recauden con la carrera Panda edición Jaguar ayudarán a que WWF México continúe trabajando con comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y autoridades, con el fin de realizar el monitoreo de la especie y sus presas, promover mejores prácticas relacionadas con la sustentabilidad productiva, favorecer un manejo integral de conflictos entre humanos y jaguares, y apoyar en una mejor gestión en áreas naturales protegidas.

Especial

• 3K Caminata: Recreativa, para personas de 12 años en adelante (no genera premiación).

• 5K Carrera: Competitiva (ramas varonil y femenil), para personas de 13 años en adelante.

• 10K Carrera: Competitiva (ramas varonil y femenil), para personas de 18 años en adelante.

La actividad deportiva se realizará en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, y el horario de arranque es las 07:00 de la mañana.

Los precios de inscripción son 650 pesos hasta el 31 de octubre y del 1 al 27 de noviembre 750 pesos, en ambos casos más gastos de gestión.

Los interesados pueden inscribirse en la plataforma de eventos deportivos Meta Sport.