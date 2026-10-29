Mujeres abren camino a la electromovilidad en Hermosillo; 66 operadoras concluyen su capacitación

Las conductoras formarán parte de una nueva generación de autobuses eléctricos, con la que se busca mejorar la experiencia de viaje de los usuarios.

La transformación del transporte público en Hermosillo tendrá a las mujeres como protagonistas. Un grupo de 66 conductoras concluyó satisfactoriamente su preparación para operar autobuses eléctricos, convirtiéndose en la primera generación femenina especializada en esta tecnología en la capital sonorense.

Su incorporación representa un avance en la profesionalización del servicio y en la apertura de oportunidades laborales dentro de una actividad tradicionalmente desempeñada por hombres, en momentos en que la ciudad se prepara para incorporar nuevas unidades de transporte con tecnología de última generación.

Las operadoras forman parte del programa Mujeres que Mueven, impulsado por Movilidad Integral de Hermosillo (MIH), perteneciente a Grupo CISA, que apuesta por colocar al talento femenino en el centro de la modernización del transporte urbano.

Durante la ceremonia de graduación, Adrián Escamilla Palafox, director ejecutivo de CISA, destacó que esta generación marca un precedente para la movilidad de Hermosillo y constituye una experiencia que puede replicarse en otras ciudades del país.

“Ustedes son pioneras”, afirmó ante las graduadas, a quienes reconoció por asumir un desafío profesional que exige disciplina, preparación y una enorme responsabilidad con la seguridad de los pasajeros.

El directivo explicó que el proyecto es resultado de varios años de trabajo y del estudio de experiencias internacionales, con el propósito de desarrollar condiciones que permitan ampliar la presencia femenina en el sector y ofrecer un servicio de mayor calidad.

Enfatizó que la incorporación de tecnología debe acompañarse de una conducción responsable, puntualidad y atención adecuada, pues el verdadero cambio en la movilidad se refleja en la seguridad y confianza de las personas que utilizan diariamente el transporte público.

Para Mauricio Grajales, gerente general de MIH, la graduación representa mucho más que la conclusión de un curso: significa la posibilidad de construir nuevas trayectorias laborales y demostrar que las mujeres tienen la capacidad de ocupar espacios estratégicos en la operación del transporte.

Destacó que la empresa mantendrá abiertos sus procesos de reclutamiento y capacitación para incorporar a más mujeres, tanto en el servicio eléctrico como en otras unidades de su operación.

La iniciativa también cobra relevancia frente a las necesidades de movilidad de Hermosillo, donde las altas temperaturas del verano hacen indispensable contar con unidades modernas, seguras y confortables para los usuarios.

En el aspecto tecnológico, Pablo Elio Blanco Cornejo, gerente de la División de Electromovilidad de Grupo CISA, explicó que las nuevas conductoras fueron capacitadas para operar autobuses Zhongtong modelo 2027, con capacidad de hasta 72 pasajeros y equipamiento diseñado para mejorar las condiciones de traslado.

Las unidades disponen de piso bajo para facilitar el acceso, cámaras de seguridad, pantallas informativas y conexiones USB, además de un sistema de propulsión eléctrica que permite reducir el ruido y eliminar las emisiones directas de escape durante la circulación.

Con baterías de 266 kWh y una autonomía aproximada de 280 kilómetros, estos vehículos representan una alternativa tecnológica para avanzar hacia un transporte urbano más eficiente y sostenible.