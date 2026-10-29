Plataforma REC Digital reducirá tiempos de atención de 80 a 10 minutos en Quintana Roo

Cancún, Q. Roo.— La administración estatal pondrá en marcha un nuevo esquema de atención ciudadana para agilizar las gestiones tributarias y erradicar las malas prácticas administrativas en la entidad. Con el lanzamiento del sistema REC Digital del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQ), los contribuyentes podrán efectuar procedimientos clave vía remota, garantizando que el inicio de operaciones sea con “trámites sin filas, sin traslados y con menos trámites presenciales, sin abusos de gestores”.

El proyecto gubernamental contempla una reducción drástica en la espera burocrática, pasando de lapsos que alcanzan más de una hora a resoluciones casi inmediatas desde cualquier dispositivo conectado a internet. Al detallar el alcance de la herramienta, las autoridades precisaron que con esta modernización tecnológica se busca optimizar los recursos de la ciudadanía, asegurando que “trámites que actualmente pueden tomar entre 60 y 80 minutos podrían realizarse en hasta 10 minutos”.

Reproducir A partir del 16 de noviembre, las y los quintanarroenses podrán realizar 11 trámites vehiculares y relacionados con actividades económicas en línea.

Durante su intervención en la emisión de La Voz del Pueblo, la titular del Ejecutivo quintanarroense subrayó el compromiso de su administración con la rendición de cuentas y el combate a la opacidad institucional. En su mensaje, Mara Lezama enfatizó: “La digitalización permitirá realizar trámites de manera más transparente, sin acudir a oficinas; hemos trabajado para mejorar la transparencia y el orden”, destacando el impacto positivo para la economía de las familias.

La mandataria recalcó que este entorno tecnológico cortará de raíz las viejas inercias operativas que propiciaban abusos económicos contra los usuarios, afirmando de manera categórica que a través de este sistema “se combate la corrupción y se acaba la discrecionalidad que tanto ha afectado a Quintana Roo a lo largo de los años”.

En esta primera fase de despliegue, el portal integrará un catálogo específico enfocado en dos áreas de alta demanda ciudadana, de acuerdo con el informe oficial donde se estipuló que “en su primera etapa, la plataforma ofrecerá 11 trámites: seis de control vehicular y cinco relacionados con actividades económicas”.

El rubro automotriz absorberá la mayor parte de las solicitudes digitales mediante procesos sistematizados para propietarios de automotores, estableciéndose que los procedimientos disponibles comprenderán “la baja ordinaria; la baja por robo; por siniestro o pérdida total; por inscripción del vehículo en otra entidad; la baja extemporánea por enajenación o venta, y el permiso provisional para circular sin placas”.

Para el sector empresarial, la herramienta facilitará altas, cambios de giro y modificaciones de estatus corporativo sin exigir la presencia de los representantes en módulos físicos, marcando la pauta de que “una empresa podrá registrar desde donde se encuentre la apertura de una sucursal en otro municipio, sin tener que trasladarse hasta allí”.

Pese a la apertura de las opciones electrónicas, el gobierno estatal determinó que ciertos movimientos de cierre mercantil requerirán todavía supervisión directa, advirtiendo a los propietarios que “la baja de establecimientos continuará realizándose presencialmente en ventanilla” para garantizar el cumplimiento de los protocolos fiscales vigentes.

El esquema forma parte de una estrategia integral de modernización gubernamental orientada a que “las y los quintanarroenses podrán realizar 11 trámites vehiculares y relacionados con actividades económicas en línea, sin acudir a oficinas”, consolidando un modelo de recaudación eficiente y accesible.