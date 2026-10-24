Reporta el ISSSTE 97% de abasto nacional en fármacos e insumos médicos

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo de Martí Batres Guadarrama, registró un nivel de abastecimiento de medicinas y material clínico del 97 por ciento a escala nacional. La dependencia federal subrayó que esta cobertura sostenida responde de forma directa a las "acciones para fortalecer el suministro en las unidades médicas del país", consolidando los esquemas logísticos en favor de la derechohabiencia de las 32 entidades federativas.

La reserva operativa que respalda este porcentaje se concentra en el Centro Nacional de Distribución (CENADI-BIRMEX), instalación que alberga un volumen estratégico de 91.1 millones de piezas destinadas a la atención pública. De acuerdo con el reporte oficial, "el 70 por ciento corresponde a medicamentos y el 30 por ciento a material de curación", insumos con los cuales se nutre de manera ininterrumpida la operación de almacenes y farmacias en 786 unidades de salud.

En el balance de entradas y recepción de cargamentos con corte al 21 de octubre de 2026, el complejo logístico superó las 239 millones de piezas médicas gestionadas en el año en curso. El informe técnico puntualizó que "24.8 millones ingresaron durante este mes", lo que demuestra la continuidad en las entregas por parte de los proveedores para evitar desabastos súbitos en el sistema.

Respecto a la dispersión hacia los centros de atención médica de primer, segundo y tercer nivel, el organismo contabilizó 196.8 millones de unidades entregadas en lo que va del calendario. La institución detalló que "16.5 millones se entregaron durante este mes", dinámica que obliga al personal operativo a optimizar permanentemente los tiempos de embarque y recepción en cada punto regional de entrega.

La dirección general del instituto reiteró que la suficiencia de fármacos representa un eje neurálgico en la gestión sanitaria federal. La dependencia recalcó que la meta es garantizar el "surtimiento oportuno de recetas y asegurar la disponibilidad de insumos necesarios para brindar atención médica a la derechohabiencia", meta institucional que se mantendrá bajo estricto seguimiento logístico en todo el territorio mexicano.