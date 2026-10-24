Iniciará en Chicoloapan la construcción de nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil

En el municipio mexiquense de Chicoloapan arrancará en noviembre la edificación de un nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI), inmueble que contará con una infraestructura diseñada para albergar a “250 niñas y niños de entre 43 días de nacidos y hasta los cuatro años de edad”. El proyecto busca garantizar un esquema integral de bienestar para la primera infancia que incluirá “espacios para su cuidado y desarrollo, alimentación equilibrada y atención pedagógica”.

La obra se ubicará estratégicamente en la “Unidad Habitacional Galaxia Los Reyes”, punto neurálgico del oriente de la entidad donde converge una alta densidad demográfica y laboral. Las autoridades del proyecto subrayaron que la apertura de estas instalaciones tiene “el objetivo de que madres y padres puedan cumplir con sus jornadas laborales mientras sus hijos permanecen en un espacio seguro”, ofreciendo una alternativa confiable para las familias trabajadoras.

En materia de infraestructura, el diseño arquitectónico de estas estancias representará un cambio de paradigma respecto a administraciones anteriores, “dejando atrás la era de los inmuebles adaptados” que operaron durante años sin especificaciones técnicas idóneas. Los nuevos recintos contarán con estándares de vanguardia y medidas preventivas de contingencia, entre las cuales “se contempla sistema de videovigilancia y sistemas contra incendios” de última generación.

La edificación de Chicoloapan se suma al despliegue regional que abarcará demarcaciones vecinas, puesto que “Chicoloapan no será el único municipio con nuevos centros”. Dentro de este mismo paquete de obra pública se tiene programada la edificación de una sede en Ixtapaluca, en el “Conjunto Urbano Los Héroes”, así como otra unidad en Texcoco, proyectada en la “colonia Leyes de Reforma”, atendiendo a comunidades con alto rezago en servicios de cuidado temprano.

Estos trabajos complementan las obras civiles que se pusieron en marcha en septiembre pasado en “Chalco, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Valle de Chalco”, sumando una red prioritaria de apoyo comunitario. De acuerdo con las especificaciones gubernamentales, “en total, son siete los CECI contemplados en esta etapa para el Estado de México”, coordinados directamente como parte del “Plan Oriente, mediante el cual los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez coordinan proyectos de infraestructura y servicios”.

La estrategia implementada en el Estado de México forma parte del programa federal de bienestar enfocado en la niñez, cuya meta sexenal asciende a la construcción de “mil Centros de Educación y Cuidado Infantil para crear 500 mil nuevos espacios de atención a niñas y niños”. Con este esquema integral, las autoridades prevén revertir el déficit histórico en guarderías públicas y brindar certeza a miles de hogares mexiquenses.